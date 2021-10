El exvicepresidente del Parlament y exdiputado de Junts Josep Costa ha sido detenido por requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al no haberse presentado a declarar ante el juez que investiga a la anterior Mesa de la Cámara catalana, entre ellos al expresidente del Parlament y actual 'conseller' de Empresa, Roger Torrent. Costa se encuentra ya en la sede del TSJC para prestar declaración a las 14.30 horas.

Torrent, Costa y el resto de la Mesa están imputados por haber admitido a trámite en la pasada legislatura varias resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra de la Monarquía. Todos declararon ante la jueza instructora de la causa, Maria Eugènia Alegret, el pasado 15 de septiembre, pero Costa no se presentó. Ante las reiteradas negativas a comparecer en sede judicial, la magistrado ha ordenado a los Mossos la detención del exvicepresidente del Parlament para que preste declaración este mismo miércoles.

ATENCIÓ, mentre els de sempre fan apologia de la rendició i la desmemòria, la justícia espanyola fa detenir en @josepcosta. Sortim cap al TSJC a donar-li suport. — Francesc de Dalmases @JuntsXCat (@francescd) 27 de octubre de 2021

El 27-O y las casualidades

Junts ha llamado al independentismo a concentrarse a las puertas del TSJC --los diputados han abandonado las comisiones parlamentarias que estaban en marcha--- y hasta el lugar han acudido varios representantes de ERC, CUP y la ANC. La presidenta de la Cámara catalana, Laura Borràs (Junts), ha sido de las primeras en llegar y ha explicado a los periodistas que se ha enterado del arresto por una llamada del propio Costa y que ha solicitado poder verle en el interior el edificio en una "visita de cordialidad institucional para conocer su situación personal", pero el presidente del TSJC lo ha rechazado.

Para el soberanismo no es casualidad que la detención se haya producido este miércoles 27 de octubre, ya que cuatro años atrás se impulsó una Declaración de Independencia que resultó fallida. "Es una vulneración de derechos que no nos cansaremos de denunciar", ha espetado Borràs.

La actual vicepresidenta primera de la Mesa, Alba Vergés (ERC), ha inquirido en que no cree en las casualidades y ha denunciado que "la represión contra el independentismo no cesa". "No pueden usar el Parlament como órgano censor", ha añadido, y ha planteado la amnistía como solución al conflicto catalán.

El secretario tercero del mismo órgano parlamentario, Pau Juvillà (CUP), ha tachado de "escándalo" y de "nuevo ataque a la libertad" la detención de Costa y ha criticado que se tenga que sentar en el banquillo por una querella de Vox.

Por su parte, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha reprochado a la línea política del independentismo que no se defendiera la DUI cuatro años atrás y ha asegurado que "ahora no se pueden ni aprobar ni debatir mociones sobre la autodeterminación sin ser consideradas delictivas". Se ha mostrado confiada en la vía europea, pero ha subrayado que aunque la batalla judicial la gane el soberanismo, solo un "camino determinado y riguroso hacia la independencia" acabará con la "represión" del Estado.