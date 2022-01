El Consell de Mallorca ha tomado cartas en el asunto contra el alto cargo que hacía apología contra el pasaporte covid, se mofaba de la pandemia y hacía comentarios despectivos contra los sanitarios en las redes sociales. El director insular de Medio Ambiente, Josep Manchado (Podemos), ha sido destituido por la consellera ejecutiva de Sonstenibilitat i Medi Ambient y vicepresidenta segunda del Consell de Mallorca, Aurora Ríbot, alegando pérdida de confianza y discrepancias políticas.

Manchado reconoció a este periódico que está en contra del pasaporte covid y con sus mensajes en las redes da a entender a todos sus seguidores que hace apología de ello. "No soy negacionista ni contrario a las vacunas, me gusta utilizar la ironía en las frases", señaló el director de Medio Ambiente. Se refiere a la pandemia con sorna, critica la falta de libertad y a los "atemorizados" por la pandemia en sus mensajes.

Entre sus mensaje polémicos publicó varios posts con fotos de Djokovic donde aseguraba: "Forza Nole!!! Millones de personas están contigo". En otra afirmaba: "Djokovic, forza Nole! con un par". El 5 de enero publicó una foto de un rebaño de ovejas y Manchado apuntaba: "Esta foto la hice en la Patagonia, no es ni Palma ni España estos días". También asegura en otra publicación del 7 de enero que "en estos días de tantas y tantas decepciones, de ver gente que respetaba, admiraba y quería convertirse en un rebaño miedoso y marginador...".

De todas formas, el que ha levantado más ampollas ha sido uno que mucha gente ha entendido de desprecio hacia los sanitarios. Es un comentario a una información que habla sobre los test de antígenos y si es mejor coger muestras por la garganta o por la nariz. "Hazlos por el culo, hombre, pero por el culo de los sanitarios", aseguraba Manchando. Sobre este último comentario, Manchado indicó que era una obra con una amiga que es sanitaria. Lo cierto es que muchos entendieron que era un ataque a los sanitarios que están luchando contra la pandemia.

En un comunicado, el Consell apunta, además de la pérdida de confianza, "discrepancias políticas con la vicepresidenta Ribot". El propio manchado admitió que ser negacionista, antivacunas e ir en contra del pasaporte covid no era compatible con su cargo en una administración pública.

"Hoy me encuentro que me han cesado por pensar diferente, por opinar diferente, por no ser un rebaño... Madre mía con lo que se está convirtiendo Podemos, que forma de cargarse un sueño y una utopía. Ahora comienza una nueva etapa sin ningún corsé estalinista que implique mi silencio forzado", ha señalado Manchado hoy en Facebook tras comunicarle su cese.