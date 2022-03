La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves al consejero de Educación, Ciencia y Universidades y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, por decir ayer que era un "error" el informe publicado por Cáritas, en el que se recoge que más de un millón y medio de habitantes de la Comunidad se encuentran en riesgo de exclusión social.

Ayer, Ossorio hizo hincapié en que la población sale a la calle y ve que Madrid es una "región rica", que cuenta con un PIB del 6,5% frente al 5,9% del conjunto de España. "Le dicen que en Madrid hay tres millones de pobres pues... ¿por dónde estarán?", lanzó mientras hizo el gesto de buscarlos con la cabeza.

Durante la Sesión de Control al Gobierno de este jueves, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha pedido que exija a su consejero que pida disculpas por estas afirmaciones por "haber puesto en duda a Cáritas y haberse referido con sorna a las personas que pasan dificultades". "Que lo reconozca y pida disculpas aquí y ahora", ha pedido.

Culpa al Gobierno de España

En este punto, Ayuso le ha contestado que las clases más vulnerables se están "arruinando" por la gestión que hace el Gobierno de España. "No podemos hacer frente a la factura energética, el problema de abastecimiento y las dificultades para sufragar Metro y todavía tiene el cuajo de decir 'barra libre, vamos a regalar el Metro", ha criticado.

Así, la dirigente autonómica ha lamentado que el portavoz socialista no se haya ceñido al a pregunta de vivienda porque le da "igual", y lo que hacen es dedicarse a "hacer chascarrillos de cualquier declaración" de cualquiera de sus consejeros o de unas declaraciones que haga ella misma "de un bordillo" cuando está metiéndose en el coche. "¿De verdad, no les da vergüenza dar lecciones a una Comunidad que es la única que está dando soluciones?", le ha preguntado Ayuso al secretario general del PSOE-M, al tiempo que ha vuelto a incidir en que ella no se va a poner a hablar "ni de su hermano ni expareja".

A su juicio, "los feministas de la izquierda" le juzgan pero no por lo que gestiona ella. Por eso, ha pedido a los socialista que le juzguen por lo que hace y no ponerse detrás de una pancarta morada "de vez en cuando" para "dar lecciones a las mujeres". "Júzgueme y exíjame cómo gestiono yo, si tiene alguna duda vaya a cualquier tribunal, pero no vuelva a emponzoñar esta Cámara una y otra vez", ha lanzado.

Por último, le ha echado en cara a Lobato "las 600 vidas que probablemente haya causado el no haber puesto protección en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en los peores momentos de la pandemia".