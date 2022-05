Dos trabajadoras de Thematica Events han confirmado que realizaron trabajos para la campaña electoral del PP en Moncada y Vilamarxant en 2007, también una campaña de publicidad en autobuses para las generales de 2008 con Esteban González Pons como cabeza de lista. Una de ellas, responsable de la facturación de Thematica Events también recordaba que "nunca se ha hecho una factura para el Partido Popular", han declarado ambas en una nueva sesión del juicio que se celebra en la sección quinta de la Audiencia de València.

El juicio de la pieza de Thematica Events del caso Taula ha iniciado este jueves la fase de declaraciones de los testigos. La jornada debía hacerse iniciado con la comparecencia de Mariano López, el empresario de Xàtiva ex suegro de Marcos Benavent, que fue quien entregó a la Fiscalía Anticorrupción las grabaciones que iniciaron la causa, para que aclarara como testigo el origen de las grabaciones y su autenticidad. Una comparecencia solicitada por la Fiscalía Anticorrupción y por las defensas para aclarar el giro de guión que ha protagonizado el exgerente de Imelsa y autoconfeso yonqui del dinero, Marcos Benavent, quien tras seis años de colaboración con la justicia ahora dice que "manipuló las grabaciones". Sin embargo, el ex suegro de Benavent no ha podido declarar porque las defensas no habían sido avisadas de su comparecencia por lo que se ha decidido retrasarla al 17 de mayo, para que puedan preparar el interrogatorio.

Esta pieza separada investiga la relación entre Marcos Benavent, gerente de Imelsa en el momento de los hechos, con la empresa Thematica Events, a la que la Diputación de València y el área de Cultura contrataron a cambio, presuntamente, de mordidas que se embolsaba Benavent a través de sus presuntos testaferros. Thematica Events, propiedad del empresario Rafael García Barat, también se encargó de las campañas electorales de los candidatos del PP a las alcaldías de Moncada y Vilamarxant, Juan José Medina y Vicente Betoret. Aunque la causa sólo ha podido dirigirse contra Medina ya que los hechos investigados han prescrito para Betoret, actualmente diputado nacional del PP en el Congreso.