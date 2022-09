España castigará con mayor severidad a quienes trafiquen con personas desplazadas por motivo de cualquier conflicto armado o catástrofe humanitaria, no sólo con las víctimas de la guerra de Ucrania, como se planteó en un principio. Una amplia mayoría del Congreso de los Diputados está de acuerdo en modificar el Código Penal para endurecer la pena del delito de trata cuando la víctima sea captada huyendo de una guerra o de una catástrofe. Y lo hará enmendando la proposición de ley con la que el grupo socialista quería proteger de forma temporal a las víctimas de la guerra de Ucrania.

El conflicto bélico provocado por Rusia en Ucrania ha forzado a más de 7 millones de personas a salir del país y a otros 7 millones a desplazarse internamente. Desde los primeros momentos de la guerra, organismos internacionales alertaron de que traficantes de seres humanos estaban acechando a mujeres, niñas y niños en situación de extrema vulnerabilidad .

Esta situación llevó al grupo parlamentario socialista, preocupado por la situación, a registrar una proposición de ley en el Congreso con el objetivo de castigar con mayor pena a esos tratantes que se aprovecharan de la vulnerabilidad de las desplazadas ucranianas y proponía hacerlo mediante una modificación temporal del Código Penal que estaría en vigor durante 18 meses. Esta medida, exclusivamente orientada a proteger a víctimas refugiadas de un conflicto bélico europeo, no fue vista con buenos ojos ni por Unidas Podemos ni por los socios de la investidura.

Tras negociar el texto, los socialistas han llegado a un acuerdo con UP para extender ese mayor castigo cuando el tratante cometa un delito de trata con la víctima de cualquier conflicto armado -no priorizar únicamente el ucraniano, para evitar establecer una diferenciación entre víctimas de primera y de segunda en función de su origen- y también procedente de cualquier catástrofe humanitaria. Además, no habrá duración temporal, la modificación permanecerá en el artículo 177 bis del Código Penal sine die.

Ese pacto se ha plasmado en cuatro enmiendas que ambos partidos han registrado conjuntamente: no todo son desacuerdos entre los socios. También el PP, Cs, ERC y el PNV han solicitado extender la protección a todas las víctimas de conflictos armados y sin límite de tiempo, por lo que la proposición de ley verá garantizada su aprobación en el Congreso con una amplísima mayoría.

Fuentes del PSOE señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, que están abiertos a incluir algunas reivindicaciones que los grupos demandaron en la toma en consideración de la propuesta: "Nuestra prioridad es que la norma se apruebe cuanto antes", indican.

Las enmiendas consensuadas por PSOE y UP, a las que ha tenido acceso este diario, explican que un conflicto armado acentúa la vulnerabilidad de las personas y que los graves delitos de trata se incrementan al favorecerse una mayor operatividad de las mafias que trafican con personas por la falta de estructuras estatales y sociales que impidan estas actuaciones delictivas.

"Con esta reforma pretendemos extender el agravamiento de la pena a la trata realizada aprovechando cualquier conflicto armado o catástrofe humanitaria", precisan estos partidos.

Desde el PNV se destaca que "no es razonable atender exclusivamente la situación de las personas con procedencia ucraniana con desconocimiento de aquellas otras que se encuentran en situación equivalente con ocasión de otros conflictos bélicos", como tampoco lo es -se argumenta- limitar el reproche penal durante 18 meses.

ERC quiere ir más allá y agravar el castigo a los tratantes cuando la víctima proceda de un conflicto armado o de una "situación de crisis que implique una erosión del estado de derecho, colapso institucional o situación análoga". Critica el partido independentista que la proposición socialista quisiera originariamente proteger sólo a a las víctimas de trata procedentes del conflicto ucraniano, "descuidando así otras realidades y jerarquizando los derechos de las víctimas en función de su nacionalidad o procedencia geográfica": "De esta forma, a partir de las necesidades diferenciadas de las víctimas de dicho conflicto, termina imponiendo un tratamiento de carácter discriminatorio", asevera ERC en sus enmiendas.

El PP, que también quiere aumentar el castigo para cuando los tratantes se aprovechen de la vulnerabilidad de víctimas procedentes de conflictos bélicos, pide añadir a la exposición de motivos de la ley que esta medida esté en vigor hasta que se apruebe una ley integral contra la trata, "un clamor desatendido durante demasiado tiempo" y que ha de proporcionar "eficaces instrumentos a los profesionales que deben investigar, perseguir y enjuiciar estos delitos, así como proteger a las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas".