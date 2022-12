Las sedes del PSPV-PSOE y Compromís en la ciudad de Alicante han aparecido en la mañana de este lunes con pintadas de la Falange y otros mensajes, como el que señala “PSOE cómplice”, el nombre de “Adolf” o el dibujo del yugo y las flechas. Las dos formaciones del Botànic han denunciado este ataque vandálico a sus instalaciones alicantinas, el cual califican como contrario al juego democrático, ya que este tipo de comportamientos buscan intimidar a los integrantes socialistas y de la coalición valencianista. No es la primera vez que aparecen pintadas de este tipo. Los autores de la agresión han utilizado aerosoles de color blanco, negro y rojo, con los que han rotulado las paredes de las instalaciones de ambas formaciones, sin atacar en esta ocasión a las persianas o los cristales de las sedes alicantinas.

Algunos representantes políticos no han dudado, a través de mensajes escritos en las redes sociales, en dar su visión sobre este ataque y denunciar públicamente los actos vandálicos. Este ha sido el caso de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Aitana Mas. “Hoy la sede de Compromís Alacant ha amanecido con una pintada de la Falange. Desgraciadamente, no es la primera vez que la extrema derecha hace algo similar. El fascismo no va a ganar. Venimos con más fuerza que nunca”, ha manifestado la actual número dos del Consell. En una línea similar se ha pronunciado el concejal en Alicante Rafa Mas, alcaldable de Compromís en la capital de la provincia de cara a las elecciones municipales que se celebrarán en 2023: “Como cada año, llegan las fiestas navideñas con sus luces en los balcones, el belén gigante de Barcala y… la pintada típica de la Falange en nuestra sede. La intolerancia y el odio siguen campando a sus anchas en Alacant. No pararemos hasta conseguir una Alacant libre de odio”.