"Abstención o 'sí". El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha anunciado que su partido facilitará la convalidación del último decreto anticrisis aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez siempre que "no mezclen en él otras medidas". El último paquete de ayudas del Ejecutivo incluye la supresión del IVA en alimentos básicos, la rebaja del 10% al 5% en aceites y pastas y el cheque de 200 euros del que se podrán beneficiar las rentas inferiores a 27.000 euros.

Bravo ha recordado que el PP lleva medo año pidiendo la bajada del IVA de productos básicos de la compra y se ha alegrado de que les hayan "copiado", aunque ha reclamado al Gobierno que amplíe esa medida a la carne, el pescado y las conservas, para que la iniciativa tenga un impacto mayor en los bolsillos de los ciudadanos. Según Bravo, el Ejecutivo coge sus ideas (también las que afectaban al IVA de la luz y el gas), pero no en toda la extensión que proponen los conservadores. En este sentido, ha defendido que el Gobierno aplique el "minicheque de 200 euros" de una manera más ágil, a través del IRPF, para que llegue de una manera más rápida a las familias vulnerables. El senador popular ha recordado que los jóvenes podrán disfrutar también en 2023 de su bono de 400 euros para gastar en cultura, una cifra que no ve coherente si se compara con los 200 euros para la cesta de la compra. “Tiene poca justificación y demuestra que el Ejecutivo no sigue un criterio lógico. El Gobierno ha perdido el norte hasta en las medidas más electoralistas”, ha apuntado. “Copian tarde y de forma reducida. Si lo hicieran en su momento y con la amplitud que pide el PP, a los españoles les iría mejor”, se ha quejado.

El vicesecretario ha vuelto a recordar que su partido ve necesaria la deflactación de la tarifa del IRPF y reclama la extensión de la bonificación de 20 céntimos de combustible para los autónomos y las rentas medias y bajas. El Ejecutivo ha anulado esta medida que beneficiaba a todos por igual cuando iban a la gasolinera y la ha dejado solo para el sector primario y el transporte.

La inflación

Bravo ha instado al Gobierno a acometer "reformas" para luchar contra la inflación subyacente, que está en el 6,9%, por encima de la ordinaria; eliminar "gasto superfluo" y apoyar "medidas para los autónomos". El vicesecretario cree que la deuda está aumentando a un ritmo insostenible y teme que España no recupere el PIB anterior a la pandemia de covid hasta el año 2024.