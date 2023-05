¿Cuál sería su primera medida si preside la Generalitat Valenciana?

La supresión del Impuesto de Sucesiones, que es el impuesto a la muerte.

Lo mismo dice Ciudadanos...

Como me presto de ser liberal, no me importa que otros tengan buenas ideas. También queremos equiparar la supresión del Impuesto de Donaciones al de Sucesiones. Además, llevaremos a las Corts una ley de libertad educativa que refuerce la figura del profesor, que fomente la cultura del esfuerzo. Y arrancaremos con la reforma fiscal. Y ya tenemos preparada nuestra ley de atención en 48 horas para el médico de cabecera y el tope de 50 días para las operaciones quirúrgicas.

Habla de sanidad pública, eficiente y gratuita; de educación pública y gratuita de 0 a 2 años, y de reducción de impuestos. ¿Esa ecuación es posible?

La veo necesaria. Lo que quiero es poner en marcha una reforma fiscal que devuelva a la gente lo que se ha recaudado de más, porque se ha recaudado más de lo que se preveía ingresar. Además, tenemos que combinarlo con una reducción de la grasa administrativa. Tenemos el Gobierno más caro de la historia. Y tenemos que reivindicar una nueva financiación que, mientras llegue, tiene que empezar por una compensación. El objetivo es recaudar más vía actividad, no vía presión fiscal. Hay cuestiones que tienen que ver con la eficacia, que es el tercer apellido necesario de nuestra sanidad. No puede ser gratuita y universal sin ser, además, eficaz. Yo quiero elevar el presupuesto de la sanidad. Puig jamás lo ha tenido por encima del 30 %.

¿Diría que el Gobierno de Ximo Puig es radical?

En ocasiones, sí. No voy por ahí diciendo que son unos radicales todos los días, porque no he venido aquí a decir que todo lo que hace el de enfrente es extraordinariamente malo y todo lo que hago yo es bueno. Lo que, si hago una relación de algunos hechos, me puede llamar la atención que se haya apartado a la inspección educativa, y se haya creado todo un ejército de asesores lingüísticos a dedo que están vigilando los planes lingüísticos de nuestros hijos en las aulas. Me parece bastante ideológico. Y me parece demasiado ideológico que se hayan inventado impuestos, como el impuesto a la industria, o como un impuesto a los automóviles por una pretendida ley de lucha contra el cambio climático.

¿Tiene plan b Carlos Mazón si no sale como presidente?

Me imagino que el mismo que el resto de los ciudadanos de la Comunitat. Seguiremos con altos impuestos, con una sanidad que no funciona, con una educación politizada, sin vivienda pública y con los hospitales en maquetas.

¿Se ve de jefe de la oposición?

Sólo uno puede ser presidente de la Generalitat Valenciana el resto tendrá que cumplir con su obligación. Esa es mi vocación. Los compromisos no son solo para una noche.

Puig ha incidido en los últimos días en el pasado del PP. ¿Algo que alegar?

Él ha decidido que esa sea su campaña. Si él quiere que hablemos del pasado, sobre asuntos sobre los que los ciudadanos ya se definieron, es su estrategia. La mía son los problemas de hoy, los que tenemos que resolver.

La corrupción fue el gran lastre con el que el PP dejó la Generalitat en 2015. ¿Tiene prevista alguna medida para prevenirla?

He aprendido a ser prudente porque con Rita Barberá pasó lo que pasó y también con Paco Camps. Yo no me presento a estas elecciones con más de 23 cargos imputados en mi Gobierno.

¿Le preocupa que un condenado por violencia machista pueda ser su vicepresidente?

Quiero ser el presidente con un gobierno con la mayor autonomía posible, que podamos gobernar en solitario, y son los ciudadanos los que van a decidir.

Pero en el caso de que se tenga que pactar...

¿Y qué tal si dejamos que los ciudadanos hablen? Yo me presento por el PP, queriendo tener un gobierno completo del PP.

¿Ofrecería un gobierno de concertación a Puig?

Aspiro a tener el mayor apoyo posible de los ciudadanos. Y al día siguiente, en función del apoyo que los ciudadanos nos den a cada uno, hablaremos con todos. Hablaremos para cada ley, para cada presupuesto, para cada decreto.