El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ya se ha pronunciado y concluye en sus sentencias que retira la inmunidad del expresident Carles Puigdemont.

El TGUE, cuyo fallo recurrirá Puigdemont ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tenía que resolver las demandas presentadas por el exjefe de la Generalitat contra dos decisiones del Parlamento Europeo. En primer lugar, la decisión de su presidente fallecido David Sassoli de dar trámite al suplicatorio cursado en su contra por el instructor del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y luego de su misma concesión por la Cámara, según su defensa, ejercida por el abogado Gonzalo Boye, en contra de medio centenar de precedentes.

Res no s’acaba, ben al contrari. Tot continua. Presentarem recurs al TJUE, i defensarem fins al final els nostres drets fonamentals, que són també els drets fonamentals dels catalans i els europeus. Amb el mateix esperit del primer dia, treballant per guanyar la llibertat.… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 5 de julio de 2023

En sendas resoluciones, el Tribunal General ha rechazado la demanda interpuesta contra el escrito del presidente del Parlamento que en su respuesta a la solicitud de amparo de la inmunidad de Puigdemont y el exconseller que le acompañó en su huida Toni Comín, "llamando la atención sobre el hecho de que el Parlamento no podía considerarlos miembros a falta de que las autoridades españolas notificaran oficialmente su elección", lo que no se produjo por no presentarse en el Congreso para acatar la Constitución.

Fue tras la sentencia del Tribunal de Justicia del 19 de diciembre de 2019 que declaró que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, adquirió la condición de eurodiputado al resultar elegido, cuando Puigdemont y Comín también la lograron con efectos desde el 2 de julio de 2019. El mismo día en que el Parlamento Euoropeo acataba la sentencia del TJUE, el Supremo presentó un suplicatorio para que se les suspendiera la inmunidad parlamentaria. El de Clara Ponsatí se formuló en febrero de 2020, una vez que adquirió la condición de europarlamentaria tras el Brexit. El Parlamento Europeo levantó al inmunidad de los tres en marzo de 2021.

El Tribunal General considera que, mediante la decisión contenida en su escrito de 10 de diciembre de 2019, el presidente del Parlamento, en esencia, rehusó implícitamente comunicar al Pleno la solicitud de amparo de la inmunidad de Puigdemont y Comín, pero considera que, en cualquier caso, esa decisión de amparo no podía producir efectos jurídicos obligatorios, de modo que esa negativa implícita (al igual que habría ocurrido con una hipotética decisión de amparar la inmunidad que se hubiera adoptado) no constituye un acto recurrible.

El Parlamento Europeo, explica la resolución, no puede adoptar decisiones de amparo de la inmunidad que surtan efectos jurídicos vinculantes para las autoridades judiciales españolas, ni sobre la base de la competencia exclusiva que tiene para suspender esa inmunidad, ni sobre la base del Derecho nacional al que remite el Derecho de la Unión.

En una segunda sentencia, el Tribunal General rechaza la demanda de Puigdemont, Comín y Ponsatí contra las decisiones del Parlamentoque condujeron a admitir los suplicatorios y, por tanto, suspender su inmunidad. Rechaza todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular, las relativas a que el Parlamento incurrió en error al concluir que el referido proceso judicial no se incoó con la intención de dañar la actividad política de los diputados, que se presentan como víctimas de una persecución ideológica.

Para llegar a esa conclusión, el Parlamento se basó en diversos elementos, conjuntamente considerados, a saber, que los hechos imputados se habían cometido en 2017, mientras que los diputados adquirieron la condición de miembros del Parlamento el 13 de junio de 2019, así como que, por un lado, fueron procesados el 21 de marzo de 2018, es decir, en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era hipotética, y, por otro lado, ese procesamiento afectaba también a otras personas que no eran miembros del Parlamento. Según el Tribunal General, al examinar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad, no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles, pues esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales.