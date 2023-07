Pleno de organización y de crispación en el Ayuntamiento de València. La estructura del nuevo gobierno del PP de María José Catalá, con once grandes áreas, solo cuatro comisiones de trabajo y con Vox como "socio preferente" y sueldo máximo para todos sus concejales, ha salido adelante como estaba previsto gracias al apoyo brindado por la ultraderecha, que ya pide paso en el gobierno, y entre críticas de recortes democráticos de la oposición progresista. El portavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, ha advertido al PP de que "no puede gobernar con 13 concejales, necesita cuatro más para tener mayoría y un gobierno fuerte y sólido".

Los sueldos de los ediles de Vox, a los que Catalá ha premiado con dedicación exclusiva y un salario de 74.000 euros al mes (77.000 para el portavoz), han centrado buenas parte del debate y de las críticas de la oposición progresista. Elisa Valía (PSPV) ha recriminado a la alcaldesa el "agravio comparativo" y la falta de proporcionalidad por asignar a todos los concejales de la ultraderecha sueldo máximo sin ser partido mayoritario dejando a la mayoría de ediles de la oposición con retribuciones parciales.

"Vienen a difundir bulos y mentiras en vez de proponer iniciativas" Juan Carlos Caballero (PP)

El portavoz del PP, Juan Carlos Caballero, a quien Catalá ha cedido el protagonismo en este primer debate plenario de la legislatura, en el que ella se ha dedicado a ejercer de moderadora del debate, ha respondido a las críticas de la oposición sobre la falta de proporcionalidad en el reparto de las 25 dedicaciones exclusivas que es prerrogativa de la alcaldesa repartirlas a su criterio entre los 33 concejales de la corporación. Ha señalado que los portavoces de Compromís, Joan Ribó, y PSPV, Sandra Gómez, también tendrán exclusiva. Caballero ha negado que Catalá cercene los derechos de la oposición y también los "recortes democráticos" que denuncia la izquierda y ha recriminado a la oposición que se dedique a "difundir bulos y mentiras"en vez de proponer iniciativas.

"Los ediles de la ultraderecha van a cobrar el máximo sueldo sin trabajar" Elisa Valía (PSPV)

Bádenas ha recriminado a la oposición progresista su talante "prejuicioso" y asegurado que "venimos aquí para trabajar" no por un sueldo y un despacho porque "todos teníamos la vida resuelta". La portavoz adjunta de Compromís, Papi Robles, ha puesto el acento precisamente sobre la ausencia de iniciativas, notas de prensa y de agenda de Vox en el mes y medio de gobierno del PP. Elisa Valía ha incidido en la escasa participación de Vox en la pasada legislatura destacando que "solo ha presentado en los últimos cuatro años 20 iniciativas cuando el resto de grupos han presentado cientos de ellas".

"Hoy apoyamos a Catalá por responsabilidad pero con 13 concejales no podrá gobernar" Juan Manuel Badenas (Vox)

PSPV y Compromís han votado en contra de la propuesta de retribuciones y reparto de las exclusivas de Catalá y también en el reparto de espacios y despachos propuesto por la alcaldesa porque, ha destacado Ribó, "por primera vez se expulsa a la oposición del ayuntamiento". Tanto PSPV como Compromís tendrán sus despachos en un edificio municipal anexo en Convento San Francisco, cuando desde hace años la oposición ha ocupado la tercera planta del edificio consistorial.

"Nos han tirado del ayuntamiento, quitado los despachos y puesto un esparadrapo en la boca" Joan Ribó (Compromís)

Los concejales de Compromís han escenificado su rechazo a la propuesta de reparto de espacios y organización de las comisiones informativas, donde la oposición tendrá menos representantes y capacidad de promover iniciativas, comparenciendo ante los medios minutos antes del pleno monstrando un esparadrapo en la boca.

"Tiene secuestrado el ayuntamiento por su interés electoralista" Sandra Gómez (PSPV)

La entrada o no de Vox en el gobierno ha marcado el debate del pleno. "Vox cobrará el sueldo máximo sin trabajar", ha dicho Papi Robles, mientras que la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha acusado a Catala de "tener secuestrado al ayuntamiento por interés electoralista". El propio portavoz de Vox ha asegurado sobre los posibles pactos de gobierno del PPy la ultraderecha que no se sienten "damnificados" por los resultados de las elecciones generales del pasado domingo donde el PP de Núñez Feijóo se ha quedado lejos de la victoria esperada, lo que se ha interpretado como un castigo a los pactos con Vox en muchos ayuntamientos y gobiernos autonómicos. "No nos sentimos paganos, el más perjudicado ha sido el PP", ha dicho Badenas.

Cinco meses sin pleno

En el pleno de organización se han colado varios acuerdos económicos (reconocimientos de crédito y pagos de facturas) y urbanísticos que no habían pasado por comisión y que deberían haberse incluido en el pleno ordinario del mes de julio, que finalmente no se celebrará. Una decisión que la oposición progresista ha criticado. El último pleno del Ayuntamiento de València se celebró en abril, antes de las elecciones municipales del 28M que dieron la victoria al PP.

Al no celebrarse el pleno ordinario del mes de julio, la siguiente sesión será ya a la vuelta del verano, en septiembre, con lo que serán más de cinco meses sin convocatoria. De ahí que el PP haya aprovechado el pleno de organización para incluir algunos acuerdos económicos relaciones con modificaciones de créditos para hacer frente a los pagos. La concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, ha asegurado que el anterior gobierno del Rialto dejó "las cosas sin hacer". "Han dejado sin pagar el agua, la luz y hasta los disquetes".

Sandra Gomez ha reprochado al PP que traiga "por la gatera" y la puerta de atrás acuerdosque deberían haber pasado por comisión y sido objeto de un pleno ordinario en julio.