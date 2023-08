La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han presentado sendos recursos ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, en el que solicitan que anule el sobreseimiento que decretó de la causa de Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol i Soley. Tanto el fiscal José Grinda como la jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado, Rosa María Seoane, advierten al magistrado de que ha archivado el procedimiento con un auto que carece "absolutamente de motivación" y sin haber recibido el informe que había encargado a la Agencia Tributaria sobre los eventuales delitos fiscales del benjamín del expresidente catalán y Marta Ferrusola.

El pasado 13 de julio Pedraz archivó con un auto de una sola página la investigación que se abrió el 15 de julio de 2020 en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. En su resolución el instructor explicaba que forma sucinta que no resultaba debidamente justificada "la perpetración de delito alguno". Explicaba también que de las diligencias practicadas no había base siquiera "para apreciar indicio de delito alguno, y los que se suministraron fueron meras sospechas, no aptas para seguir un procedimiento penal".

Precisamente, por lo exiguo del auto, la jefa de lo Penal de la Abogacía del Estado sostiene que la resolución es "contraria a Derecho", pues considera que "no puede admitirse" que el párrafo incluido "cumpla con las exigencias mínimas de motivación, al no hacer referencia alguna al presupuesto fáctico que lleva al Juez de Instrucción a considerar que efectivamente no está debidamente justificada la perpetración del delito".

"Falta de motivación"

Por eso la resolución, prosigue Seoane, "adolece de falta de motivación, ya que ni siquiera, como exige el Tribunal Constitucional, incluye una mínima valoración del material fáctico aportado a las actuaciones".

La propia jefa de lo Penal de la Abogacía recuerda que el auto de 15 de julio de 2020, mediante el cual se abrió la investigación contra Oleguer Pujol, justificó la apertura del procedimiento porque las inversiones del pequeño de los hijos de Pujol i Soley "provenían de un lugar común a sus hermanos".

Sin embargo, Seoane resalta que en el auto "no existe ningún razonamiento, por sucinto o somero que fuera, que permita advertir y conocer en qué medida esos indicios apreciados en el momento de la apertura de la pieza separada y que ya constaban en dicho momento y motivaron la apertura misma han dejado de ser tales ni con ocasión de qué diligencias y en qué manera".

Advierte también que "no se concretan ni hechos ni investigados respecto de los cuales se proyecte el necesario análisis que debe preceder a una resolución como es el auto de sobreseimiento". Finalmente, Seoane concluye: "No sólo la ausencia de motivación impide la revisión jurisdiccional de la resolución, sino que además nos sitúa en una situación de indefensión material, real y efectiva, que nos impide conocer y con ello, rebatir, los motivos concretos en los que se funda el sobreseimiento".

José Grinda

En similares términos se expresa el fiscal José Grinda, quien recuerda que en relación a los delitos contra la Hacienda Pública, "respecto de los cuales hay designado un auxilio judicial de la Agencia Tributaria", "no hay todavía informe final".

En este último punto, la abogada del Estado recuerda que "existen diligencias, acordadas por el juzgado instructor y que aún no se han practicado, por lo que para acordar el sobreseimiento que ahora se impugna debe esperarse al resultado de las mismas. Nos referimos concretamente al informe solicitado a la AEAT en auxilio del juzgado sobre la posible existencia de eventuales delitos contra la Hacienda Pública de los investigados".

El propio Pedraz, en un auto de 29 de julio de 2021, había acordado no prorrogar la instrucción, aunque sí permitió que se practicaran las diligencias acordadas y pendientes de recibir, como por ejemplo el mencionado trabajo de Hacienda. Y este informe, prosigue Seoane, "no ha sido aún emitido, por lo que en su caso, el instructor debería haber oficiado a la AEAT a fin de emitir el mismo con carácter previo a acordar el sobreseimiento".

Drago Capital

Pedraz archivó la pieza separada que seguía contra Oleguer Pujol por delitos fiscales y de blanqueo de capitales por las operaciones inmobiliarias realizadas a través de la empresa Drago Capital. A diferencia de lo que decidió hace un año, el magistrado consideró que de lo instruido no resultaba "debidamente justificada la perpetración de delito alguno".

Oleguer Pujol sí está procesado en el llamado caso Pujol, por la fortuna que la familia ocultaba en Andorra, en la que la Fiscalía Anticorrupción solicita para él una pena de ocho años de cárcel por un delito de blanqueo de capitales y otro de asociación ilícita. Es la misma pena que se reclama para cada uno de sus hermanos, salvo Jordi y Josep. El primero se enfrenta a una petición de 29 años de cárcel, por haber sido el encargado de gestionar el patrimonio familiar, y el segundo de 14. Para el expresident la petición del fiscal es de nueve años de cárcel.