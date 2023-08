Sacando pecho por la reconquista de la Diputación de Pontevedra que permitió al PP volver a celebrar en el Castillo de Soutomaior el inicio del curso político, y por un resultado electoral el 23J que supuso “el mayor crecimiento electoral de la historia del PP”, el líder popular y candidato a presidente del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, dejó claro que su proyecto al frente del PP va más allá de una investidura fallida.

“Las ideas y propuestas que presentaré en el Congreso el 26 y 27 de septiembre tendrán vigor en los siguientes años”, advirtió. Ante 1.500 militantes y cargos del partido el presidente del PP explicó las razones por las que se presenta a la investidura, aún sabiendo de que la aritmética parlamentaria no está de su parte. “Lo hago para desbloquear la gobernabilidad de nuestro país frente a aquellos que quieren ganar perdiendo y bloquear desde la derrota”, apuntó.

A partir del lunes empieza la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para buscar apoyos a su investidura y se mostró consciente de que no le será fácil conseguir estos cuatro diputados que necesita para ser presidente del Gobierno.

El PP se ha mostrado dispuesto a dialogar, salvo con Bildu, con todas las fuerzas del Congreso, incluido Junts, lo que ha generado malestar en ciertos sectores del partido. Pero este domingo en Soutomaior Feijóo dejó claro que no será presidente “a cualquier precio”. “Hablar sí, dialogar también, chantajes no, subastas no, someternos a lo que quieran las minorías no”, advirtió. De hecho, admitió que no admitirá “atajos”. “Es mejor perder la investidura y que no pierda España”, añadió.

Pero el líder popular dejó claro que fracasar en su intento de ser presidente del Gobierno el 26 y 27 de septiembre no será el fin de su proyecto al frente del PP: “Aunque no será una investidura a corto plazo sí será la primera piedra porque estoy convencido de que ahora o después habrá un gobierno del PP”.

Feijóo estuvo arropado en este acto de apertura del curso político por conselleiros, los presidentes provinciales del PPdeG, cargos del partido a nivel nacional como Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Borja Sémper, además de presidentes y líderes autonómicos.

Como anfitrión ejerció el responsable provincial del PP y presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, además del titular de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, quien prometió que el partido en Galicia “trabajará” para que Feijóo sea presidente del Gobierno. “Ni bloqueos, ni chantajes, ni amenazas, trabajar y rematar la jugada para que más pronto que tarde España tenga un presidente del PP”, señaló.

Con sorna aludió al retorno de los populares al Castillo de Soutomaior después de estar exiliados durante ocho años al negarse la Diputación de Pontevedra, mientras estuvo gobernada por el PSOE, a cederles este espacio. Ahora, tras reconquistar los populares la corporación provincial, el PP ha podido retornar a este emblemático escenario a celebrar el inicio del curso político. “El Castilllo de Soutomaior ha estado aquí durante siglos, mal será que no aguante hasta que el PSOE haga sus primarias. Se lo dejaremos hacer aquí. Nosotros no somos sectarios”, aseguró.