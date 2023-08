Alberto Núñez Feijóo acudió a la cita con Pedro Sánchez, la primera de su ronda de contactos, con una propuesta por escrito. La novedad es que le pide al dirigente socialista, presidente en funciones, un acuerdo para una legislatura corta de dos años en la que se pondrían en marcha "las grandes reformas" pendientes en España, articuladas en seis pactos de Estado y ocupando el líder del PP la presidencia del Gobierno. La reunión, que apenas duró tres cuartos de hora en el Congreso de los Diputados —Feijóo reveló que "le habría gustado que durara más"— sirvió para constatar lo que ya sabían ambas partes: no hay opción de entendimiento posible.

El líder conservador, que era el convocante, defendió en una comparecencia pública su iniciativa para verse con los distintos partidos políticos, "porque he ganado las elecciones y he recibido el encargo del Rey", dijo después de que en el Gobierno se haya tildado de "paripé", e insistió en que "aunque ahora parezca imposible" él no renuncia a llegar a un entendimiento con el PSOE. "Vivimos en una política de conmigo o contra mí, creo que hay que superarlo y algún día la superaremos. No renuncio a que los dos grandes partidos puedan entenderse", aseguró.

Feijóo trasladó al líder socialista que tras el resultado electoral “el PP tiene que ser un factor determinante en la gobernabilidad” de España y que, a su juicio, “los ciudadanos rechazaron los bloques” y establecieron el mandato de que “los dos grandes partidos tengan una comunicación permanente”. Salvo, continuó en un dardo clarísimo a Sánchez, “que se le quiera otorgar un carácter decisivo a los independentistas”.

"El independentismo está envalentonado"

El dirigente gallego insistió una y otra vez en que solo existen “dos opciones” para resolver el escenario político del 23J y que la elección se hace “en un contexto en el que el independentismo está envalentonado” y exigirá, dijo, “cuestiones tan relevantes como plantear una amnistía general o pensar en un referéndum de independencia”. “Tenemos una obligación de proteger al Estado de estas exigencias”, concluyó, aunque no quiso aclarar si mantendrá su oferta una vez su investidura, como todo parece indicar, fracase.

“Hay que elegir y hay una opción de estabilidad en España. Hay una opción de bienestar y futuro y la ponemos a disposición de todos. Es lo que voy a defender este mes”, continuó el líder popular, dejando claro que aunque tiene claro el no de los socialistas, continuará su periplo con el resto de partidos en busca de los cuatro escaños que necesita (por ahora ha llegado al máximo, los 172 que suman los suyos propios, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro) y que no parece que puedan aparecer.

“He constatado que Sánchez quiere seguir al frente del Gobierno a pesar de haber perdido las elecciones. Yo ofrezco un pacto de Estado pero él prefiere pactar con los independentistas”, aseguró.

Evitó entrar al detalle de dónde pondrá ahora todos sus esfuerzos para recabar más apoyos. El PNV ha cerrado la puerta en muchas ocasiones y el PP deja la puerta abierta a hablar con Junts, el partido de Carles Puigdemont, a pesar de que ha provocado un fuerte malestar interno. “¿Qué ofrecemos al resto de partidos? Esto. Si le ofrezco al PSOE, que es la segunda fuerza, no puedo ofrecerle otra cosa a los otros. No vamos a mercadear con el Gobierno. Voy a defender la igualdad de todos los españoles, aunque eso pueda impedir que sea el presidente. Pero no voy a llegar al Gobierno sin defenderla”.

Los seis pactos de Estado

En el documento, que entregó en mano a Sánchez, el líder del PP propone formar un Gobierno con 15 ministerios (el actual Ejecutivo de coalición tiene 22). Y los seis pactos que detalla, y que tendrían que acordarse entre PP y PSOE, son los siguientes: uno sobre regeneración democrática, defendiendo la efectiva "división de poderes" y la independencia de los organismos de control; uno por el Estado de Bienestar (en el que habla de garantizar la viabilidad del sistema nacional de salud, la calidad del sistema educativo, la igualdad entre hombres y mujeres y una reforma de las pensiones que incluya la revalorización anual sin mencionar expresamente hacerlo conforme al IPC).

Después figura otro pacto por el saneamiento económico; otro para las familias (incluye una propuesta para que agentes sociales y económicos garanticen nuevas fórmulas de conciliación), un Pacto Nacional por el Agua (punto clave en el programa electoral del PP y que tiene enfrentados a algunos territorios) y un Pacto Territorial que pide convertir el Senado "en una verdadera Cámara territorial" y que se ocupe de aprobar un nuevo modelo de financiación.

El punto final de la propuesta establece que la legislatura terminaría en un máximo de dos años o antes si estas reformas se acometen en un periodo inferior. También estipula darle continuidad "si los dos firmantes" así lo consideran.