El acto del PP contra la amnistía organizado para este domingo en Madrid busca que se visualice en la calle el apoyo a una causa que en el Congreso no parece tener respaldo. A dos días del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, los populares necesitan llenar una plaza para que puedan enseñar las fotos en la tribuna del hemiciclo y decirle a Pedro Sánchez que aplicar una eventual ley de amnistía a los independentistas catalanes es rechazada por los ciudadanos. El PP de Madrid, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido volcarse para que esa plaza del centro de Madrid se quede pequeña, con la intención de demostrar el músculo de su formación pero dejando que el protagonismo sea para su jefe de filas.

Ayuso tendrá previsiblemente como anfitriona del acto, junto a José Luis Martínez Almeida, una breve intervención en el mítin organizado por Génova, según revelan fuentes del partido, pero el peso central recaerá sobre Feijóo y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. En el PP han cerrado filas con Feijóo para que pueda presentarse a esa investidura con el clamor de la calle de fondo y convencidos de que el ruido interno solo puede perjudicar a su formación a corto y medio plazo. Por eso desde la planta primera de Génova se han afanado esta última semana en movilizar a toda la región para que la afluencia sea masiva.

Capacidad de movilización

Este, dicen, "no es el momento" para nada más. El PP de Ayuso ha puesto en marcha un plan de trabajo interno para tener a todo el partido "enchufado", "con la maquinaria del partido perfectamente engrasada y con capacidad para afrontar nuevos retos electorales" llegado el caso, y este es el primer ejercicio práctico tras las elecciones para demostrar que siguen estando activos y que Madrid sigue siendo un claro referente dentro del PP.

Pero este trabajo, insisten, es para que el aclamado sea Feijóo. "Estamos haciendo todo lo que podemos", explican en la dirección regional del partido. Desde "mesas informativas a reparto de flyers", llamadas a los militantes desde las distintas sedes de la región para que todo el que pueda se pasee este domingo por la Plaza de Felipe II, en pleno barrio Salamanca. Habrá "autobuses para quien lo pida" y se está haciendo publicidad en redes sociales desde las cuentas de todas las sedes locales o de distrito. Resulta evidente el esfuerzo por intentar demostrar que cuando quieren pueden y que en este caso están trabajando a mayor gloria de Feijóo.

Fluidez con "el núcleo duro" de Feijóo

El liderazgo del presidente popular no está en estos momentos cuestionado internamente, pero también es cierto que en el propio PP de Madrid hay quienes aseguran que si se produce un vacío ese hueco debe ocuparlo Ayuso. Sin embargo, en el propio entorno de la presidenta regional reconocen que sería un error hacer cualquier movimiento en esa dirección en este momento. "El líder ahora es Feijóo", repiten, y reiteran de formas diferentes que no hay una competición con el presidente nacional sino todo lo contrario. "En el núcleo duro de Feijóo no hay susceptibilidades" hacia el equipo de Ayuso, aseveran los compañeros de filas de la presidenta, "la relación es fluida y de colaboración absoluta". También es cierto que las fuentes populares madrileñas dejan traslucir que matizan entre el núcleo duro y el comité de dirección que acompaña a Feijóo cada lunes.

"Somos absolutamente leales a Feijóo, lo demostramos desde el primer momento", refuerzan en el entorno de la presidenta, que remiten a argumentarios de la oposición las supuestas diferencias internas. Ayer mismo el socialista Juan Lobato incidía precisamente en eso, cuando apuntó que le parece "hasta coherente" que Ayuso "haga un llamamiento contra la investidura de Feijóo y en favor de ella misma". Sin embargo, reconocen a su vez que el fuego es amigo, es decir, que hay voces dentro del partido que cuestionan la fidelidad de la dirigente madrileña a Feijóo.

En este acto del domingo el objetivo es que se vea la calle llena de gente y poder decir que el PP de Madrid ha sido clave en una movilización por la que su jefa de filas lleva clamando desde hace una semana. Ayer mismo desde la tribuna de la Asamblea de Madrid. Si hay gritos en favor de Ayuso, como ya ocurrió en el balcón de Génova la noche electoral del 23J, entienden que tiene lógica porque este es su territorio y aquí gobierna con mayoría absoluta, pero evitan apropiarse de todo el protagonismo. "El acto está organizado por Génova y nosotros estamos a lo que nos pidan", explican en el partido regional, que en cada conversación señalan que se también se fletarán autobuses desde otras organizaciones regionales para que acudan simpatizantes sobre todo desde provincias cercanas y las grandes ciudades.