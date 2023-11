Alberto Núñez Feijóo ha completado la reestructuración de la cúpula del PP con cuatro nuevas incorporaciones, todas ellas mujeres. El PP ha anunciado a primera hora de este miércoles que el líder del partido propondrá al comité ejecutivo, que se reúne mañana, a Paloma Martín como vicesecretaria de Desarrollo Sostenible; a Ester Muñoz como vicesecretaria de Sanidad y Educación; a Ana Alós como vicesecretaria de Igualdad y Conciliación, y a Noelia Núñez como vicesecretaria de Movilización y Reto Digital. La cúpula conservadora crece en puestos, con nueva distribución de funciones.

La Vicesecretaría de Igualdad y conciliación, que llevará también servicios sociales e inclusión, estará al cargo de la oscense Ana Alós (1969), quien ha desarrollado parte de su trayectoria profesional vinculada a esta materia. Ha sido también diputada, senadora y alcaldesa de Huesca entre 2011 y 2015.

Ana Alós es una política muy cercana al presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya que fue portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes regionales.

Martín ha sido consejera con Isabel Díaz Ayuso en Madrid, comunidad de la que también proviene Núñez. Alós (exalcaldesa de Huesca) pertenece al PP de Aragón, presidido por Jorge Azcón, y Muñoz, al de Castilla y León, liderado por Alfonso Fernández Mañueco.

Trayectoria ascendente en el Partido Popular

La política oscense ha querido agradecer a Feijóo "su confianza" para nombrala vicesecretaria de Igualdad del partido, con lo que entra a formar parte del núcleo duro de Génova en esta nueva etapa de cambios.

La diputada nacional se ha mostrado "muy contenta y orgullosa por poder representar a Aragón" en la dirección del partido y ha asegurado que su nombramiento "también es un refrendo a las políticas y el trabajo desarrollado por nuestro presidente Jorge Azcón".

Alós asume el área de Igualdad en su sentido más amplio, el que contempla la igualdad entre hombres y mujeres; de las personas con discapacidad o de las personas en riesgo de exclusión. Además, asumirá tareas de lucha contra la despoblación, "uno de los principales retos que afronta la sociedad y especialmente a Aragón", ha apuntado.

Alós y el resto de nombramientos anunciados por Génova este miércoles serán oficialmente confirmados en el Comité Ejecutivo Nacional que se celebra este jueves, en Madrid.

Su trayectoria previa, en los equipos de coordinación de los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, compartiendo bancada con Núñez Feijóo como senador la pasada legislatura, han hecho que la oscense haya ganado enteros entre la cúpula del partido.

Una de las cuestiones que queda en el aire es si Alós seguirá siendo la secretaria general del PP en Aragón, una máxima que todavía no se ha decidido. "Si no hubiera incompatibilidad, me encantaría seguir como secretaria generla en Aragón, pero aún no lo hemos valorado", ha expresado en declaraciones a EL PERIÓDICO.

Desde que asumió el cargo de diputada nacional, Alós pasa buena parte de la semana en la capital española, pero reconoce que "las buenas conexiones ferroviarias, las videoconferencias y el teléfono facilitan que el trabajo se pueda compatibilizar", ha defendido.

¿Habrá portavoz?

Fuentes de la dirección todavía no aclaran qué pasará con la figura del portavoz. Borja Sémper, también vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, ejercía ahora esas tareas pero su encargo fue el de portavoz de las campañas municipales, autonómicas y generales, ya celebradas este año. El último político que tuvo ese encargo de portavoz fue José Luis Martínez-Almeida, también alcalde de Madrid, en la etapa de Pablo Casado.

Con estos anuncios, la cúpula queda de la siguiente manera: