El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las cortes, Félix Bolaños, se ha estrenado este lunes en Bruselas en su primer consejo de ministros de la justicia de la UE lanzando la voz de alarma sobre el bloqueo en la renovación del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Hoy es un día triste para la democracia española porque hoy se consuman cinco años de bloqueo del PP del gobierno de los jueces y, por tanto, de cinco años de incumplimiento de la ley y de la Constitución por parte del PP”, ha dicho a su llegada a la reunión. "Es verdad que después de 5 años es más urgente (que nunca) organizar la renovación", ha admitido el comisario de justicia, Didier Reynders, al término del consejo insistiendo en que la prioridad es "renovar" e "iniciar inmediatamente" la reforma del sistema de elección.

Bolaños, que ya se refirió a este asunto la semana pasada en la capital comunitaria tras reunirse bilateralmente con el comisario de justicia, Didier Reynders, y la vicepresidenta responsable de Valores, Vera Jourová, ha reiterado que se trata de “una auténtica pena” y “un comportamiento muy grave" que no solo está desprestigiando al CGPJ, sino que “está empezando a dañar a la propia justicia y a los propios ciudadanos que quieren tutela judicial efectiva”, ha dicho en una breve comparecencia sin preguntas.

“Espero que comprendan en el PP que no puede mantenerse ni un día más esta situación de incumplimiento de la ley, de la Constitución por parte del PP, que 4 años más en esta situación sería de colapso total de la justicia”, ha alertado recordando que la ley vigente, que la Comisión Europea ha urgido a renovar, se pactó en 2001, con el PP en el Gobierno y el PSOE en la oposición.

"Máxima preocupación"

Precisamente, el pasado jueves tras su reunión en Bruselas, el ministro aseguró que la mayor parte del encuentro con los representantes comunitarios se refirió a la renovación del órgano de los jueces que es de “máxima preocupación” para el Ejecutivo comunitario, al contrario que el proyecto de Ley de Amnistía, que según dijo el ministro no suscita ninguna preocupación. “Hay cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de derecho y la separación de poderes en España”, aseguró. Veinticuatro horas después el portavoz de Reynders puntualizaba las palabras de Bolaños: “La Comisión no ha dicho de momento que la Ley de amnistía no plantea ninguna preocupación”.

Bolaños y Reynders no solo han vuelto a verse las caras dentro de la reunión sino que han ofrecido una rueda de prensa juntos en la que todas las preguntas se ha referido a la ley de amnistía y la renovación del CGPJ. "Estamos totalmente alineados", ha asegurado Bolaños insistiendo en que mantiene lo dicho la semana pasada. "Estamos manteniendo un diálogo fluido, continuo, transparente para clarificar cualquier aspecto. Ese diálogo se desarrolla con preguntas, con respuestas a todas las preguntas que se formulan, con transparencia, con normalidad total, y por eso tenemos una posición común la Comisión y el Gobierno español y estamos totalmente alineados. Esta es la realidad", ha respondido Bolaños reiterando que la no renovación del CGJP es "una preocupación máxima de la Comisión".

Preguntas sobre la ley

"No hemos cambiado nuestra posición desde el envío de la primera carta. Hemos pedido el borrador. Lo tenemos en nuestras manos. Hemos dicho que tenemos algunas preguntas y estoy agradecido de tener un buen diálogo con las autoridades españolas sobre el contenido del texto. Así que continuaremos el diálogo durante un proceso que es interno. Primero hay que ver qué decisión toma el parlamento español, porque hemos dicho que la cuestión catalana es una cuestión interna, y al final del proceso llegará el análisis de la Comisión", ha reiterado Reynders insistiendo en que el análisis de la Ley de Amnistía de la Comisión solo estará listo una vez el parlamento haya aprobado el texto definitivo, incluidas las posibles enmiendas, lo que podría producirse durante el primer trimestre de 2024.

En cuanto a la renovación del CGPJ, Reynders ha reiterado que se trata de una cuestión prioritaria, que lo primero, tal y como recomendaron en los informes sobre el estado de derecho, es el nombramiento de los nuevos vocales y acto después la reforma del sistema de nombramiento bajo los estándares europeos. "No voy a modificar la recomendación que emitimos en 2022. Tuve la ocasión de explicarla en una visita en Madrid a todas las fuerzas políticas y los actores implicados en el sector judicial. Repetimos nuestra recomendación en el informe de 2023", ha explicado.

"Deseamos avanzar de esa manera pero la Comisión está abierta al diálogo y si recibimos una propuesta que sea objeto de acuerdo entre las principales formaciones políticas en España lo examinaremos. Lo único que puedo decir es que, por experiencia, los procesos de reforma son más largos que la simple renovación de un consejo. Por eso planteamos primero la renovación del Consejo y después el lanzamiento de discusiones sobre la reforma, pero si el diálogo entre formaciones políticas en España llega a una propuesta examinaremos la proposición. Si puede hacer progresar la situación hacia una reforma que sea compatible con los estándares europeos y la puesta en marcha rápida de un consejo que pueda proceder a las nominaciones necesarias no nos vamos a oponer", ha dicho abriendo la puerta a utilizar otro método.