La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que sustituye a Manuel García-Castellón, mientras se resuelve la recusación presentada en su contra para apartarle de la causa abierta en relación con Tsunami Democràtic, ha preguntado al fiscal si debe dejar sin efecto la comisión rogatoria cursada a Suiza una vez que la secretaria general de ERC, Marta Rovira, se ha personado en el procedimiento, tras saber que ha sido imputada por terrorismo.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 hace notar en una providencia notificada este martes que en el escrito de Rovira, que se acompaña de un poder notarial para personarse en la causa, "no se aporta dirección, domicilio o ubicación donde pueda la precitada ser localizada", por lo que considera que debe ser el ministerio público quien se pronuncie sobre la procedencia o no de anular la comisión rogatoria cursada.

A través de un procurador, Rovira presentó en el Juzgado Central de Instrucción número 6 un escrito en el que dice haber tenido conocimiento del auto en el que se le imputa junto a otras 10 personas y en el que se dirige la investigación contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que por su condición de eurodiputado solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo, motivo por el García-Castellón se dirigió al alto tribunal una semana después para pedirle que asuma la causa e impute al expresident y al diputado del Parlament Rubén Wagensberg.

Rovira ha designado como abogado a Iñigo Iruin, un histórico defensor de miembros de ETA, que también representó a Meritxell Serret cuando compareció voluntariamente ante el Supremo para regularizar su situación. Como se persona, solicita que se anule la comisión rogatoria en la que el juez García-Castellón pedía a las autoridades helvéticas que la localizaran. La comisión rogatoria también incluía instrucciones para hacer averiguaciones sobre una cuenta corriente abierta en ese país desde la que se habría financiado Tsunami Democràtic.

Personación de víctimas

Por otra parte, en un auto, la magistrada ha acordado impulsar el recurso de apelación presentado por la fiscalía contra el auto de imputación dictado por García-Castellón el pasado día 6. La resolución, no obstante, explica que "del examen de las actuaciones se concluye" que el instructor titular "no ha acordado retrotraer ni reiterar actuación procesal alguna, sino que ha procedido a dar traslado del recurso de apelación a las víctimas personadas como acusación particular en el curso del trámite de los recursos interpuestos, procediéndose entonces a la suspensión del plazo, a fin de permitir su personación con las garantías previstas legalmente, en una interpretación conforme al espíritu tanto del Estatuto de las Víctimas del Delito, como de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo".

Se trata de tres policías que resultaron heridos en distintos altercados vividos durante las protestas convocadas por Tsunami Democràtic, cuya personación ha sido admitida por el magistrado para que puedan ejercer la acusación particular en la causa. Los tres se suman a las dos acusaciones populares personadas: Vox y Dignidad y Justicia.