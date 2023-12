Un año y medio después del último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las once comunidades del PP asisten a la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda elevando la voz de forma unánime por el trato "singular" a Cataluña y denunciando que el Gobierno mantenga con esta comunidad un trato bilateral. No solo se quejaron los populares, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, también arremetió con dureza contra ese "privilegio" para Cataluña. Desde el Gobierno del socialista Emiliano García-Page advirtieron de que usarán "todas las herramientas jurídicas” a su alcance para evitar que esa relación bilateral se produzca. "Estamos totalmente en contra", advirtió el titular socialista.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta del Gobierno, María Jesús Montero, sostuvo durante el encuentro, que se alargó durante cuatro horas, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no está negociando la financiación autonómica de manera bilateral con Cataluña. Así lo han desvelado varias consejeros autonómicos de Hacienda en declaraciones a los periodistas a la salida. La consejera madrileña de Hacienda, Rocío Albert López-Ibor, explicó que varias comunidades le han pedido explicaciones sobre esta negociación bilateral y la ministra ha querido que constara en acta "que no hay ninguna negociación bilateral con Cataluña".

Fuera del orden del día

Los consejeros de Hacienda, con mayoría absolutísima de los populares, solo hay dos consejeros socialistas (Asturias y Castilla-La Mancha), han dejado claro a la entrada que pondrían sobre la mesa el pacto político que supone la condonación de 15.000 millones de euros de la deuda a Cataluña y el acuerdo para que esta comunidad reciba “un trato singular” en materia de financiación autonómica. La ausencia de la consejera catalana de Hacienda, Natalia Màs Guix (ERC), que exhibe así que no están dispuestos a debatir en un foro multilateral, sirve munición a los consejeros del PP.

La consejera de Economía y Hacienda de Andalucía, Carolina España, advirtió de que esta ausencia es una “falta de respeto al resto de comunidades y al CPFF. Se pone de manifiesto que cuando hay acuerdos bilaterales se rompe la igualdad entre españoles y el principio de solidaridad entre las comunidades autónomas”, advirtió. También la consejera de la Comunidad Valenciana, Ruth Merino, anticipó un tono duro contra el Gobierno reprochó que "el orden del día pareciera pactado a la agenda de Puigdemont", insistiendo en que por su parte, igual que la del resto de colegas populares, no dejarán “de pelear por la igualdad de los ciudadanos".

Comunidades "infrafinanciadas"

Andalucía y la Comunidad Valenciana, son según los datos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), junto a Murcia o Castilla La Mancha, las comunidades más perjudicadas por el actual modelo de financiación autonómica, aprobado en 2009 y pendiente de revisión desde 2014. Los intentos de reforma se han limitado en los últimos años a un intercambio de documentos y propuestas informales sin que haya una oferta sobre la mesa elaborada por el Ministerio de Hacienda, que pone el foco en la disparidad de criterios y la falta de acuerdo entre las propias comunidades del PP. Los consejeros populares recuerdan que debe ser el Gobierno el que proponga un modelo que deberá debatirse multilateralmente, entre todas las comunidades.

El otro gran asunto que no está en el orden del día es la condonación de 15.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de la deuda de Cataluña. El Ministerio ha asegurado que esa condonación se aplicará con criterios técnicos y objetivos para todas las comunidades, independientemente de su color político e incluso para Madrid, que no se acogió al sistema de préstamos del Estado mediante ese FLA. Sin embargo solo Cataluña sabe la cantidad que será condonada, acuerdo político que se cerró en el pacto de PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez. El PSOE también pactó con Junts un “trato singular” para Cataluña en su financiación, en un documento en el que el partido de Puigdemont aprovechó para pedir la recaudación íntegra de todos los impuestos, al 100%, algo que los socialistas descartan pero que rompería la caja de solidaridad y ha puesto en pie de guerra al resto de comunidades.

Fondo de nivelación

"Venimos con un objetivo muy claro que es defender el derecho de los valencianos y dejar claro que este sistema de financiación está caducado y nos tiene infrafinanciados desde hace más de dos décadas", señaló la consejera valenciana. Merino habló de la "indignante hoja de ruta" del Ejecutivo central y los independentistas, criticando especialmente la constitución de "comisiones bilaterales" en vez de utilizar los foros como este Consejo para hablar de lo que afecta a todos los ciudadanos. "Lamentablemente esto va a continuar y rompe el principio de igualdad solo por una investidura", se quejó la titular valenciana. "Es muy triste que nos convoquen solo para que ellos aprueben sus Presupuestos y cumplir con sus socios".

Sobre la condonación de la deuda (la Comunidad Valenciana es la segunda que más acumula) aseguró que puede tratarse de un "alivio temporal" y también dejó claro que el gobierno de Carlos Mazón exigirá "el mismo trato o superior porque es la que más infrafinanciada está".

La consejera andaluza de Hacienda aseguró que van a volver a reclamar que haya un fondo transitorio de nivelación para compensar la infrafinanciación que sufren las comunidades más casitgadas en el modelo. “En especial Andalucía, que desde 2009 pierde al año más de 1000 millones de euros con un sistema de financiación injusto y lesivo”, aseguró. “Reclamamos que ponga en marcha ya la urgente reforma del sistema de financiación autonómico, que prometieron en 2018, que es absolutamente prioritario y necesario para todas las comunidades porque el modelo está obsoleto”, agregó España.

“Estamos preocupados porque se están produciendo relaciones bilaterales entre el Gobierno y Cataluña, hemos conocido que la consejera de Hacienda no asiste y la excusa es que están negociando una financiación singular para esta comunidad. Esto da en la línea de flotación del espíritu de consenso de este CPFF donde todas tenemos que intentar ponernos de acuerdo en base a una propuesta que tiene que hacer el Gobierno de España y que estamos esperando”, sostuvo la titular andaluza. La consejera de Hacienda del ejecutivo de Juan Manuel Moreno también discrepó con los objetivos de estabilidad y de déficit diseñados por el Ministerio, asunto real del orden del día. “Realmente estamos sorprendidos de que la mayor parte del déficit, del ajuste, va a caer sobre las comunidades autónomas, que solo se nos permite un déficit del 0,1% cuando la mayor parte (más del 3%) se lo queda el Estado. Prácticamente el 97% es para el Estado cuando un tercio del total del gasto lo llevan a cabo las comunidades con la sanidad, la educación, etc. No entendemos este reparto tan desigual”, señaló.