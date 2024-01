Con más amplitud pero mismo fondo. Así pretende dar respuesta la Comunidad de Madrid a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid que condena a esta administración a resolver "razonadamente" su decisión sobre la protección autonómica que debe tener el Valle de Cuelgamuros. El TSJM ha estimado parcialmente la petición presentada por la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos ante el rechazo del Gobierno regional a declarar el monumento Bien de Interés Cultural (BIC).

La sentencia solo "insta a que se conteste al interesado", ha apuntado este miércoles el portavoz y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno. Según ha informado, "los técnicos de Cultura ya están trabajando" en esta respuesta y ha desvelado que irá en la misma línea de las dos precedentes, en las que el ejecutivo autonómico evitó entrar en detalles argumentando que el enclave es de competencia estatal.

La Dirección General de Patrimonio Cultural decidió en julio de 2021 rechazar la incoación del procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural de Cuelgamuros solicitado por la asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. En la pasada legislatura, Vox, entonces socio necesario del gobierno regional para sacar adelante sus iniciativas en el parlamento autonómico, insistía en la necesidad de que emprender acciones encaminadas a proteger el legado histórico de este enclave después de que dejara de albergar los restos del dictador Francisco Franco.

"Ya cuenta con protección"

El Gobierno regional defendió entonces que este espacio no es de su competencia y que la protección de todo lo que se encuentra en el Valle corresponde al Gobierno nacional. Argumentó esto hasta en dos ocasiones, hasta que la Asociación decidió litigar y la comunidad esperaba la respuesta del tribunal para saber si tenía que tomar alguna decisión. La sentencia obliga al ejecutivo regional a razonar su respuesta, tanto si es positiva como negativa, y el consejero ha sido claro: "El conjunto ya cuenta con protección y está gestionado y pertenece a Patrimonio Nacional".

Fuentes del gobierno entienden que no se van a mover de ahí y que la respuesta que se facilitará a la Asociación incidirá en esta misma idea, si bien tendrán que ampliar la argumentación y justificar por qué consideran que no tienen competencias en el cuidado y protección de ningún punto del Valle de Cuelgamuros y, por tanto, no cabe la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) por parte de la Comunidad. "Ya se está trabajando y se dará debida respuesta", resumen el portavoz del Gobierno autonómico.

La Asociación apuntaba en su demanda el interés artístico de la arquitectura, de las esculturas de Juan de Ávalos y la historia del conjunto del Valle y reclamaba a la Dirección General de Patrimonio Cultural que se pronunciara sobre este asunto y no solo se limitara, como ocurrió en agosto de 2021, a acusar recibo e indicar que era de competencia estatal. La resolución del 15 de diciembre del TSJ adelantada por este medio, señala que la incoación del expediente para la declaración de un determinado bien como BIC como "supone el ejercicio de una competencia encuadrada en el ámbito de las facultades discrecionales de la Administración" y que "precisan de un juicio valorativo e interpretativo, de carácter técnico, que es el determinante a la hora del ejercicio de la potestad".