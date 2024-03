Sánchez anuncia que llevará en esta legislatura al Congreso el reconocimiento del Estado palestino

Pedro Sánchez ha anunciado este sábado que piensa dar un paso más frente al conflicto en Oriente Próximo. “En esta legislatura propondré en las Cortes Generales el reconocimiento del Estado palestino por parte de España. Por convicción moral, por una causa justa y porque es la única manera de que Israel y Palestina pueda convivir en paz”, ha señalado durante un mitin del PSOE en Bilbao el presidente del Gobierno, que aprobará la medida en un Consejo de Ministros sin fecha fijada por el momento y después protagonizará un debate en el Congreso.

El líder socialista ya había abierto la puerta a un gesto de este tipo, pero hasta ahora no había fijado un horizonte temporal. En un primer momento, tras el estallido de la guerra en Gaza, Sánchez abogó por llevar a cabo este reconocimiento de forma consensuada con el resto de miembros de la UE. Después, a finales de noviembre, desde el paso fronterizo de Rafah, en Egipto, el jefe del Ejecutivo dejó claro que, llegado el caso, el Gobierno no iba a esperar. "Ha llegado el momento para que la comunidad internacional y especialmente la UE tomen una decisión sobre el reconocimiento del Estado palestino. Valdría la pena y sería importante que lo hiciéramos juntos. Si eso no ocurre, por supuesto que España tomará sus propias decisiones", dijo entonces.

El compromiso

Con sus palabras de este sábado, durante un acto junto a José Luis Rodríguez Zapatero para celebrar el 20 aniversario de su llegada a la Moncloa, Sánchez se compromete al reconocimiento antes de finales de mediados de 2027, cuando terminará la legislatura si, como el líder socialista asegura, esta va a durar "cuatro años" que se les harán "muy largos" al PP.

Para dar este trascendente paso diplomático no hace falta la aprobación del Congreso de los Diputados. Ya en 2014, con Mariano Rajoy en la Moncloa, hubo un pronunciamiento unánime de la Cámara baja que pedía al Ejecutivo que Palestina fuese reconocida como Estado. El Gobierno se basa ahora en esa proposición de ley. La idea, explican en la Moncloa, es que el Consejo de Ministros apruebe el reconocimiento, en una fecha todavía por fijar, y después Sánchez acuda al Congreso para dar cuenta de la decisión y debatirla, pero no se someterá a votación.

No ha sido el único anuncio de Sánchez durante un acto que ha congregado a cerca de 1.500 personas, según la organización. Un día después del 8M, el jefe del Ejecutivo también ha avanzado que “dentro de poco” el PSOE llevará al Congreso una proposición de ley para hacer de la "abolición" de la prostitución “una realidad”.

Como hizo el viernes desde Chile, adonde se desplazó de viaje oficial, el líder socialista ha vuelto a cargar contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en pleno Día Internacional de la Mujer se preguntó por qué no se celebra el Día del Hombre. Una “banalización” como esa, ha argumentado Sánchez durante el mitin, “demuestra que queda mucho por hacer en materia de feminismo y que la señora Ayuso desmereció la causa de millones de mujeres que antes que ella lucharon y dieron su vida para que pudiera presentarse a las elecciones”.

La amnistía

Tras su viaje a Sudamérica, que le llevó también a Brasil, Sánchez ha vuelto a España en una posición de mayor fortaleza política. El jefe del Ejecutivo pasa por un momento muy delicado, tras los malos resultados electorales en Galicia y el caso Koldo(el primer escándalo de corrupción que afecta a su Gobierno), pero con el reciente pacto con Junts y ERC sobre la ley de amnistía vuelve a recuperar la iniciativa y ya se prepara para aprobar “cuanto antes” los Presupuestos Generales del Estado de este año.

Consciente de que el carpetazo judicial al procés no es compartido por gran parte de la sociedad española, ante una iniciativa que él mismo y sus ministros rechazaban por “inconstitucional” hasta que se vieron en la necesidad de abrazarla para garantizar la investidura, el presidente se vuelca estos días en la pedagogía. Su tesis es que la medida de gracia no solo servirá para la “reconciliación” en Cataluña, sino que también hará que toda España sea “más fuerte”.

“Hay muchos españoles que tienen dudas con la amnistía, como las tuvieron con los indultos. Les pido que confíen. Con los indultos y con la ley de amnistía, estamos haciendo una democracia y una España más fuerte. Eso es lo que les pido a los españoles. Avanzar en el camino de la reconciliación. Lográndolo, nuestra sociedad podrá enfocar los problemas reales y trascendentes: clima, digitalización, vivienda, educación, desigualdad, mercado laboral”, ha concluido Sánchez.