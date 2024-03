Las elecciones catalanas dejan en suspenso las comisiones de investigación del Congreso

"Difícilmente se acordará gran cosa antes del 12 de mayo", explica un diputado socialista sobre las negociaciones para poner en marcha las comisiones de investigación del Congreso. PSOE, ERC y Junts habían iniciado un "intercambio de cromos" para pactar los comparecientes de las comisiones sobre la operación Cataluña, sobre el espionaje con 'Pegasus' y sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, pero a poco más de un mes de que se instalen las urnas resulta muy complejo cerrar acuerdos. Y, además, durante la campaña electoral no se convocarán sesiones para evitar influir. Hasta mediados de mayo, nada.

Las tres comisiones, fruto de las exigencias de republicanos y posconvergentes para investir a Pedro Sánchez, suponen un ímprobo esfuerzo negociador. Fuentes de ERC resumen que cada formación querrán "capitalizar" estos órganos para sus propios intereses. Buena prueba de ello son las listas de comparecientes que registró cada partido y las implicaciones que tiene.

El PSOE y Junts priorizan la comisión sobre la operación Cataluña. Los socialistas para poner el foco en la corrupción del gobierno de Mariano Rajoy y los posconvergentes para intentar salvar a la familia Pujol, incidiendo en que las investigaciones contra Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident Jordi Pujol, se iniciaron a raíz de las investigaciones ilegales de la policía patriótica. ERC tiene más interés en indagar sobre el espionaje con Pegasus a dirigentes catalanes y para ello quiere citar a miembros del Gobierno, incluido a Sánchez. La comisión de los atentados del 17-A y la implicación del CNI solo preocupa a Junts, mientras el resto considera que da alas a una teoría conspiranoica.

Ni facilidades ni tiempo

Las tres formaciones se encontraban negociando los comparecientes cuando hace dos semanas el president de la Generalitat Peré Aragonès adelantó las elecciones en Cataluña. Fuentes socialistas admiten que se ha barajado dejar las comisiones en suspenso hasta pasada la cita con las urnas y que, cada día, es una opción que coge más fuerza. No obstante, las conversaciones siguen abiertas. Eso sí, el PSOE quiere un pacto global. "El acuerdo será sobre las tres comisiones o no será", asevera el diputado implicado en las negociaciones.

A la dificultad de cerrar un entendimiento a tres bandas se suma la decisión habitual de que no se celebren comparecencias durante la campaña electoral. Es decir, desde el 26 de abril y hasta después de los comicios. Además, la ley que regula las comparecencias en las comisiones de investigación establece que se debe avisar a los citados con 15 días de antelación. Por lo tanto, se debería llegar a un acuerdo y convocar una sesión de la comisión en la primera semana de abril, algo que fuentes de distintas formaciones descartan.

Las mascarillas

El calendario es más ajustado aún para las dos comisiones de investigación que se han creado en el Congreso y el Senado para investigar la compra de mascarillas durante la pandemia. La próxima semana, la Cámara Baja celebrará la primera sesión para conformar la Mesa y abrir el plazo para presentar listado de comparecientes. En este organismo, los socialistas pretenden indagar en casos como el que incumbe a la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, ha circunscrito la comisión al 'caso Koldo'. No obstante, si en ambas Cámaras quieren respetar el periodo electoral, algo que no es obligatorio por ley, no celebrarán ninguna sesión hasta pasado el 12 de mayo.