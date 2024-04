Chueca critica que el Gobierno no ha abonado al ayuntamiento los 2,5 millones por la tormenta de julio

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha criticado que el Gobierno de España no ha abonado los 2,5 millones de euros al ayuntamiento después de que se declarara zona catastrófica a la capital aragonesa y a la localidad de Cuarte por los numerosos daños materiales causados por la fuerte tormenta del pasado 6 de julio.

En septiembre, el Consejo de Ministros aprobó el decreto de ayudas, que permitirá paliar daños, por valor de más de 100 millones de euros, que se concentran en su mayoría en empresas de distintos parques empresariales que se vieron seriamente dañadas.

Chueca ha explicado que desde el Ayuntamiento de Zaragoza están a la espera de ese pago que se debería haber formalizado en el primer trimestre de 2024. "Vamos a darles tiempo a ver si responden, porque acaba de finalizar el primer trimestre y si no, pues obviamente nos dirigiremos directamente al propio ministerio, como ya hicimos en su día".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha abundado en que lo "importante" es "contrastar la diferencia" que hay entre la celeridad con la que está trabajando el Gobierno municipal frente al "retraso y la demora del Gobierno de España en cumplir sus compromisos".

También ha hecho notar la "debilidad, e incapacidad" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque "ha renunciado a presentar, ni siquiera, un proyecto de presupuestos que puede tener consecuencias negativas como que no se incorpore esa partida en los Presupuestos Generales del Estado, ya que no los va a presentar".

Explicaciones

Ha precisado que en principio esa partida de 2,5 millones de euros "no está, porque al no tener presupuestos ni nuevo proyecto de presupuestos, no hay una partida". Ha recordado que las empresas afectadas han cobrado el fondo de contingencia de las aseguradoras, pero "no han recibido el dinero que tiene que llegar del Gobierno de España".

"Necesitamos -ha insistido Chueca- que nos den una explicación o nos digan qué va a pasar con estas ayudas pero este es, solamente, un ejemplo más de tantos otros que van a surgir como consecuencia de no presentar un proyecto de presupuestos que es una obligación además constitucional de cualquier Gobierno de España".

Sobre la ayuda de 7,5 millones de euros al transporte que está pendiente de resolución por el Gobierno de España ha comentado que tampoco tiene noticias. "Sabemos que nos dijeron que lo iban a agilizar y lo iban a resolver, pero, de momento, no lo han resuelto".

A su parecer, en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "van un poco retrasados, están en otras cosas en lugar de estar en la gestión".