Puigdemont quiere un debate con Sánchez y Feijóo tras rechazarlo con Illa y Aragonès

No habrá cara a cara entre Carles Puigdemont y Pere Aragonès. El expresident de la Generalitat y de nuevo candidato por Junts per Cataluña ha rechazado esta posibilidad alegando que los independentistas tienen que "trabajar codo con codo" y no confrontar para conseguir réditos electorales. Así lo ha manifestado Puigdmeont en una entrevista en Rac1, donde ha asegurado que la relación con ERC tiene que ser la de "compañeros de viaje", aunque tampoco ha desaprovechado la oportunidad para criticar que sea el propio Aragonès quien haya propuesto este debate. "Normalmente, al president le proponen cara a caras, no va al revés", ha aseverado.

Tampoco habrá un debate a tres entre Puigdemont, Aragonès y el candidato del PSC, Salvador Illa. Más allá de que el socialista ya descartado la propuesta, Puigdemont ha asegurado que la discusión tendría "poca relevancia" porque solo se podrían tratar "cuestiones autonómicas". En este sentido, ha propuesto un cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o un debate a tres si también se quiere sumar el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Puigdemont ha alegado que son ellos quienes tienen las competencias y que será con ellos con quien tendrá que tratar si es elegido de nuevo president de la Generalitat. "Con quien me las tendré que ver no es con Illa, es con Sánchez", ha remachado en la misma entrevista en la que ha confirmado que tiene la intención de volver a Cataluña el día de la sesión de investidura tanto si es candidato como si no y que, en caso de no ser reelegido president, dejará la política activa.