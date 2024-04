Dimite el concejal del PP de Elche José Navarro tras el escándalo de Semana Santa.

El concejal de Deportes y Recursos Humanos de Elche, José Navarro, del Partido Popular, dimite tras el escándalo en el que se ha visto envuelto tras confesar en una entrevista con Información, del grupo Prensa Ibérica, haber ido ebrio en Semana Santa a una iglesia donde, según se le ha acusado, también habría mantenido relaciones sexuales debajo de un paso de la cofradía a la que pertenecía, un extremo que él ha negado desde el primer momento.

Visiblemente emocionado, incluso con lágrimas en los ojos. Así anunció el alcalde, Pablo Ruz, flanqueado por la portavoz de Vox y teniente de alcalde, Aurora Rodil, que había aceptado la dimisión del concejal de Recursos Humanos y Deportes, José Navarro, este mismo viernes. Todo después del escándalo que incluso ha alcanzado dimensión nacional, tras las acusaciones de que el Viernes de Dolores el edil entró a la parroquia de El Salvador bajo los efectos del alcohol y mantuvo relaciones sexuales debajo de un trono de Semana Santa, algo que el ya exregidor ha negado desde el principio.

José Navarro, en una intervención en el último pleno de Elche. / ÁXEL ÁLVAREZ

“Comparezco ante ustedes para avalar y agradecer la gestión del concejal de Recursos Humanos y Deportes del Ayuntamiento de Elche, José Navarro Esclapez. Durante toda la Semana Santa ha corrido un rumor del que todo el mundo tiene conocimiento. De toda esa historia, José Navarro ha reconocido lo que es verdad y lo que es falso”, señaló, para, acto seguido, añadir que “lo mismo que reconoció ante la opinión pública me lo trasladó a mí a la finalización del peno del pasado 25 de marzo en una conversación muy profunda y muy complicada”.

Con estas palabras, Ruz abría una comparecencia que duraría poco más de doce minutos, en la que se habló de “error moral”, con la palabra “perdón” como uno de los términos más empleados, en la que se justificó la dimisión en la necesidad de “defender su honor y recomponer su buen nombre que muchos farisaicamente y malintencionadamente se han encargado de manchar y desprestigiar”, y en la que tanto el alcalde como su socia de gobierno, con un gesto muy serio, pusieron en valor la labor de Navarro al frente de las áreas que ha llevado a lo largo de los últimos diez meses. Los tintes religiosos, en este sentido, estuvieron presentes a lo largo de los parlamentos, hasta el extremo de que Rodil llegó a decir que pedía a la Virgen y a Jesús que “protegiera” a José Navarro y a su familia.

El regidor ilicitano explicó que, “ante la gravedad de los hechos morales, le pedí personalmente que restableciera el error moral cometido con acciones de moralidad, con el perdón a todos aquellos a los que hubiera ofendido”, y citó al párroco, al hermano mayor de la Flagelación y Gloria, a los compañeros de Corporación… “Y sin pedírselo, a mí también me pidió perdón como alcalde y como amigo que soy del señor Navarro, porque no se lo voy a negar, estoy orgulloso de los amigos que reconocen sus errores y piden perdón”, afirmó.

Fue en ese punto cuando comenzó a quebrársele la voz al alcalde. “Desde junio, mes en el que deposité en José Navarro las áreas de Recursos Humanos y Deportes, y hasta hoy solo puedo estar agradecido y orgulloso del trabajo que ha realizado, pero no les puedo negar que siento un profundo dolor en lo personal, y como alcalde acepto la renuncia del edil José Navarro Esclapez”, apuntó.

“No entro a valorar rumores, no soy un fariseo. Certifico su trabajo como sobresaliente, como concejal, como trabajador, como responsable de Recursos Humanos y como responsable de Deportes”, manifestó. “De los hechos en su esfera personal, ya se ha dado cuenta. Ahora comienza un proceso para defender su honor y recomponer su buen nombre, y saben ustedes, como ayer -por el jueves- les trasladó la portavoz de la junta de gobierno, que todo el Gobierno en pleno le trasladó su afecto personal”, concluyó.

A continuación, tomó la palabra Rodil, que avaló las palabras del alcalde, mostró expresamente su “afecto” a José Navarro, y dijo que fue “un concejal ejemplar en unas áreas muy difíciles y las llevó con destreza, con mucho trabajo y con muy buenos modos”, a lo que agregó que “nosotros estamos orgullosos también del trabajo que ha realizado”.

La portavoz de Vox incidió en que “ustedes saben de mi convicción y jamás, ni como partido ni de forma personal, dañaré a nadie ni usaré el dedo acusador para las cuestiones privadas. Eso se los dejamos a otros que hacen carroña del error”. De este modo, a renglón seguido, subrayó que “queremos expresarle a él y a su familia fuerza en ese momento en el que lo están pasando muy mal, y queremos pedir a la madre del cielo y a Jesús en su inmensa misericordia que lo proteja a él, a su familia, a sus padres y también a todo nuestro gobierno para que podamos seguir trabajando como hasta ahora por el bien común de todos los ilicitanos. Ése es nuestro mandato, y seguiremos cumpliendo como hasta ahora”.

Rodil acabó su intervención diciendo que “nuestro Gobierno está íntegro, con las mismas intenciones y fuerzas para seguir transformando nuestro municipio”, palabras que agradeció públicamente Ruz, que también destacó que el Ejecutivo está “unido y cohesionado”.

Ya en el breve turno de preguntas, el alcalde afirmó que la dimisión había partido de José Navarro, negó que en algún momento le hubiera pedido la renuncia, y puso el acento en que, con el paso que acaba de dar el ya exdil, dan el tema por zanjado “con toda la rotundidad del mundo”. Rodil, mientras tanto, expresó que “vimos un arrepentimiento sincero y estuvimos valorando con diálogo cuál era la solución mejor y dado que el perdón no basta, porque nosotros vemos la vida desde un punto de vista cristiano y el perdón basta, pero para la sociedad no, decidió, con mucha generosidad y renunciando muchas cosas, presentar esta renuncia y nosotros lo vimos adecuado y la hemos aceptado. Ahora, como todo en nuestro gobierno, no se hace con presiones, sino con un diálogo fraterno y amoroso”.