Aragonès sale en tromba contra Illa y Puigdemont: "Vamos a señalar sus mentiras"

ERC ha decidido salir en tromba contra sus principales rivales políticos: Salvador Illa y Carles Puigdemont. Consciente de que sus contrincantes buscan una polarización que lo relegue de la contienda, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha aprovechado la 'Fiesta de la República' que celebra cada año ERC para insuflar moral a sus tropas y echar toda la caballería por encima de los candidatos del PSC y de Junts. Y lo ha hecho en unos términos inusuales para su habitual comedido estilo. "Muchas veces hemos callado, pero ahora vamos a decir la verdad para señalar las mentiras y falsedades", ha advertido con el Arc de Triomf de Barcelona como telón de fondo.

Hasta ahora, Aragonès ha buscado insistentemente el cuerpo a cuerpo con el líder de los socialistas a la hora de lanzar propuestas como el referéndum acordado o la financiación singular y acusándolo de estar rendido a los pies de los intereses de la Moncloa. La novedad en su estrategia es que escale

Puigdemont, al que le ha reprochado que se dedique a "vender humo y a construir castillos de naipes" al mismo tiempo que su partido, Junts, se desentiende de la gobernabilidad y tumba presupuestos con recursos para la ciudadanía. "Ahora dice que sí, que ahora seguro que sí que sí", ha ironizado sobre la promesa de regreso del expresident a Cataluña. Y ahondando aún más en esa crítica, ha añadido: "Su propuesta es solo un nombre. Que no vuelvan a enredar".

El proyecto de Salvador Illa es España y el de Carles Puigdemont es Carles Puigdemont

Que los republicanos hayan traspasado hoy esa frontera respecto a sus exsocios tiene que ver con el desdén que exhibe Junts desde hace tiempo contra la apuesta por la negociación que ha hecho ERC, pero también con el alcance del temido "efecto Puigdemont" que empiezan a apuntar los sondeos. La portavoz del partido, Marta Vilalta, ha puesto la guinda al carrusel de críticas cuando ha recordado que si Josep Rull ocupa el tercer puesto de la lista de Junts es gracias a que ERC negoció que se eliminara la sedición del Código Penal y que Puigdemont es eurodiputado "gracias" a la estrategia judicial de Oriol Junqueras.

El cuerpo a cuerpo con Illa

"El proyecto de Salvador Illa es España y el de Carles Puigdemont es Carles Puigdemont", ha espetado Aragonès buscando taponar fugas de votos a un lado y a otro. En su reparto de estopa y justo después de que Illa expusiera su proyecto el jueves en una conferencia de gran formato, del PSC ha dicho que "ni quiere ni conseguirá" una mejor financiación para Cataluña, que el fiasco de Rodalies es obra suya y que no es creíble en la defensa del catalán por defender el trilingüismo en la escuela. "Ese color rojo se está poniendo naranja", ha asegurado en referencia a Ciutadans.

Más allá del choque dialéctico contra sus adversarios, el otro propósito de ERC en este acto era levantar el ánimo de sus bases, que miran con desasosiego las expectativas en las encuestas y encajan con hastío los dardos de Junts. Aragonès ha sacado pecho de haber "aguantado el país" con su Govern en minoría mientras otros se "desentendían y abandonaban". Desde el logro de la amnistía, al traspaso de Rodalies y reforzar las plantillas en educación, sanidad o Mossos.

Defensa de la obra del Govern

Este, precisamente, el de defender la obra de Govern, ha sido el principal hilo del discurso del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha pedido a los republicanos estar "campaña permanente" porque lo que está en riesgo es que "ganen otros" que han hecho justo lo contrario de reforzar los servicios públicos cuando han gobernado. "Hemos puesto más maestros, profesores y mossos que nunca en la historia de Cataluña", ha reivindicado. Y pese a admitir las dificultades que ha tenido que afrontar Aragonès, ha presumido de una trayectoria centenaria de ERC en la defensa de los valores republicanos.

La palabra "orgullo" ha sido el nexo de todas las intervenciones desde el escenario frente a un millar de asistentes. Incluso de recién llegados a las filas republicanas, como el meteorólogo Tomàs Molina, que será el número tres en las elecciones europeas y que ha recordado que ERC es un partido que no ha cambiado nunca de nombre y cuyas siglas no están "manchadas" con casos de corrupción. "Soy de llegar a acuerdos", ha asegurado todavía en pleno debut en los mítines.

El fantasma de la repetición electoral

Justamente de acuerdos no ha hablado hoy Aragonès. Queda menos de un mes para la cita con las urnas y el fantasma del bloqueo sobrevuela esta campaña. Especialmente porque, aunque hoy ERC no lo ha mencionado, los independentistas han negado que estén dispuestos a pactar con los socialistas, al mismo tiempo que no está claro que ERC y Junts puedan -o logren, en caso de que la aritmética lo permita- sumar. Si eso pasa, ya hay quien en las filas republicanas este sábado ya apuntan que el escenario que se impondrá es el de volver a tirar los dados en una repetición electoral.