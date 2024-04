El revés de Sumar en las encuestas: Podemos gana terreno y le recorta dos puntos en un mes

Las encuestas dan la espalda a Yolanda Díaz. En la última semana, distintos sondeos han coincidido en diagnosticar un retroceso de Sumar frente a un ligero repunte de Podemos. El partido de Irene Montero recorta distancias a la nueva organización, y si hace un mes les separaban 7 puntos a ambas fuerzas,

rebaja el espacio a cinco puntos. Un fenómeno que se explica la situación de Sumar en el Gobierno, donde ha quedado desdibujado frente al PSOE, y a la ruptura con Podemos; un divorcio que el votante menos politizado empieza ahora a percibir, cuatro meses después de la ruptura.

Desde que Podemos rompiera con Sumar el pasado diciembre, los morados siempre se han situado en las encuestas en torno al 2% del voto, mientras que Sumar ha estado más próximo al 10%. Pero algo ha cambiado en las últimas semanas, donde Podemos ha rebasado por primera vez la barrera del 3%, mientras que Sumar ha bajado del 9. El último CIS de abril otorgaba a Yolanda Díaz un 8,2% y a Podemos, un 3,1%, con cinco puntos de distancia, cuando solo un mes antes estaban en el 9,2% y 2,2% del voto, respectivamente.

En Podemos no dudan en emplear estas variaciones como un mensaje de campaña electoral. El propio Pablo Iglesias, fundador, líder extraoficial de Podemos y nuevo tertuliano de TVE, se refirió a esta circunstancia en un mitin en Bilbao este viernes, donde cargó contra Sumar como “la izquierda que no sirve para nada”. “Claro que fracturar nuestro espacio político nos ha hecho daño, pero creo que en los últimos tiempos se nota que Podemos está volviendo, que la gente se empieza a dar cuenta de cuál es la izquierda que puede cambiar algunas cosas”.

El ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias, en un mitin de Podemos en Bilbao. / EUROPA PRESS

Unos días antes, la encuesta de 40db arrojaba unos datos en el mismo sentido, con más de un 30% de los votantes de Sumar el 23 de julio que a día de hoy apostaría por la papeleta de Podemos. Unas cifras que los morados acogieron con satisfacción indisimulada. "El análisis de los ciudadanos coincide con lo que nosotros llevamos meses diciendo: se necesitan medidas valientes y ambiciosas", destacaba la portavoz morada, Isa Serra, el pasado lunes en rueda de prensa.

El sondeo sirvió a Podemos para volver poner en duda la gestión de Yolanda Díaz en el Gobierno, volviendo a la crítica habitual de que "en estos meses de legislatura no ha habido una agenda social por parte del Gobierno", y denunciando que la agenda político se centra en asuntos poco favorecedores para la izquierda, como la amnistía o la corrupción,sin que Sumar haya sabido marcar el debate público. "Sólo cuando está Podemos es cuando se presiona al PSOE para sacar medidas adelante y no gobierna en solitario", concluyó.

Trasvase limitado

Izquierda Unida, el principal partido estatal integrado en Sumar, también hizo referencia a estos datos y su secretario de Organización, Ismael González, trató de restar importancia a las cifras en sí, advirtiendo que la suma entre ambas fuerzas se mantiene en el 11%, aludiendo de manera indirecta a un travase de votos de Sumar a Podemos.

Pese a que el votante total a la izquierda del PSOE se mantiene, la división del voto en dos opciones electorales sitúa a Sumar en un "frontispicio electoral" donde la ley electoral pueda causar estragos en cuanto al número de diputados, consideran algunos dentro del espacio.

A la caída de Sumar se une la leve recuperación de Podemos, que algunos atribuyen a una consecuencia en diferido de la ruptura con los morados. Aunque el divorcio se produjo en diciembre, no se ha percibido socialmente hasta meses después. Una tendencia por tanto, que se ha consolidado y que, esperan, limite la continuidad del trasvase de voto hacia los morados.

Una percepción distinta tiene Pablo Simón, titular de ciencia política en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid. El analista considera que Yolanda Díaz puede continuar en descenso, en caso de no poner remedio a sus principales fallos. Uno de los principales, considera, es precisamente la gestión de su papel el Gobierno, donde "Sumar no ha conseguido capitalizar ninguna bandera significativa".

"Sin capacidad de incidencia"

"Sumar está muy desaparecido y muy desdibujado", apunta Simón, que atribuye una parte de esta situación al hecho de ser socio junior del Gobierno de coalición, admás de una "política de comunicación errática", donde Yolanda Díaz no logra situar asuntos en el debate público. Aunque el politólogo apunta a que "cada partido de Sumar tiene una manera de comunicar, la Sumar matriz ha tratado de colocar temas que no han tenido mucho seguimiento, como la descolonización de los museos o la jornada de los bares".

Para el analista es importante tanto abanderar causas concretas como ser capaz de hacerlas prioritarias en la agenda. "Sumar necesita elegir temas identificables", considera, algo que a su juicio no están logrando. "No están teniendo capacidad de incidencia en la agenda", señala, apuntando a que hasta la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha sido capitalizado por Pedro Sánchez, y no por la ministra de Trabajo. "Tu socio te devora porque el presidente tiene toda la vibilidad", advierte.

Intentos fallidos

Uno de los ejemplos, apunta, es el que se ha producido esta misma semana, con el anuncio del Gobierno de la supresión de las golden visa. "Incluso con eso el PSOE se ha arrogado la medida, y eso que era una propuesta de Sumar". La vivienda, a su juicio, es uno de los temas de los que Sumar debería insistir, en lugar de ceder espacio al socio mayoritario, que está disputando esta bandera con nuevas medidas y anuncios.

Otro de los asuntos que Sumar ha intentado priorizar, el de la causa palestina, también es erróneo para Simón, que considera que "es muy difícilcriticar a este Gobierno por el flanco palestino", apunta, al considerar que Pedro Sánchez ha conseguido liderar este asunto y logrado "generar simpatía en la izquieda". La insistencia de Yolanda Díaz a la hora de denunciar al PSOE por no permitirle viajar a Palestina o las presiones para reconocer inmediatamente el estado palestino son algunos de los movimientos de Sumar en los últimos meses que, a juicio del analista, influyen poco entre sus electores.

El director de Opinión Pública y Public Affairs de Ipsos, José Pablo Ferrándiz, llama a la cautela a la hora de valorar las encuestas, advirtiendo de que en estos momentos no hay un horiozonte de elecciones generales, algo que "reactiva la tensión en el electorado" y que puede determinar con más certezas la situación de cada partido. Sí coincide con Simón al considear que "Sumar está pasando por un mal momento", y que está "desdibujado", al no lograr "colocar temas en el debate público".

El votante "vuelve" a Podemos

Esta situación, precisamente sería la que lleva la "doble fuga de votos"; de un 16% de trasvase al PSOE y una cifra similar a Podemos, según el último CIS. La ligera recuperación de Podemos se debe, a su juicio, en que la vuelta del votante que prestó su voto a Yolanda Díaz en las últimas generales, y que "se mantenía en Sumar" en tanto en que estaba en el Gobierno y podía "cambiar las cosas".

Una vez rebajado ese papel, apunta Ferrándiz, el votante de Podemos "vuelve" a su papeleta original. En analista, sin embargo, considera que esta recuperación es muy limitada y afirma que, en base a las últimas encuestas, el partido está lejos de volver a recuperar la marca que tuvo o de alcanzar siquiera las cifras en las que se mueve Sumar, en el entorno del 10%.

Simón apunta a una diferencia de calado entre esta coalición y la anterior, con Podemos dentro del Gobierno, donde los morados "abría discusiones que generaban debate". Así, apunta a que "Sumar necesita más ocntundencia y salir más", o en caso contrario "va a seguir apagándose". Una circunstancia que también tendrá una consecuencia directa: "que Podemos siga recuperando votos". No se trata de mantener un choque constante, como en su día hizo Podemos, pero sí "ser capaz de vez en cuando de salirte del carril" de una manera nítida. Un ejemplo, la advertencia de Sumar de que no apoyará el aumento de gasto en armamento.