Feijóo pide a Sánchez que no sea "cínico" y vaya al notario para dejar firmado que no volverá a pactar con Bildu

La reticencia del candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, a calificar ETA como grupo terrorista sigue marcando la campaña de las elecciones vascas del próximo domingo. Después de ver cómo el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y la portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, calificaban de "cobarde" a EH Bildu, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha salido este miércoles a denunciar el "cinismo" de los socialistas. El jefe de la oposición ha recordado que los cinco diputados de EH Bildu en el Congreso son alidados habituales de Pedro Sánchez en las votaciones y fueron claves en su investidura. "Si hubieran votado en contra, Pedro Sánchez no habría sido presidente del Gobierno de España. La presidencia del Gobierno central es la que EH Bildu ha decidido y el PSOE ha pactado con EH Bildu el Gobierno de España, ha pactado con Bildu el Gobierno de Navarra y recientemente el de Pamplona", ha subrayado.

En un mitin en Girona, Feijóo ha reclamado a Sánchez que "rompa" ya "las coaliciones" de EH Bildu en todas las instituciones y se comprometa a no volver a pactar con los aberzales. "Le esperamos en cualquier notario en los próximos días para comprometer que no volveremos a pactar con Bildu en ninguna institución salvo que Bildu condene y colabore en el esclarecimiento de los asesinatos en los que todavía no se conoce al autor", ha propuesto al presidente del Gobierno.