La Junta Electoral avala la candidatura de Puigdemont y rechaza la impugnación de Cs

La Junta Electoral de Barcelona ha avalado este miércoles la candidatura del expresident Carles Puigdemont, que encabeza la lista de Junts para las elecciones del 12 de mayo, y ha rechazado la petición de impugnación que registró Ciutadans, según ha podido saber El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial.

Los naranjas, liderados por Carlos Carrizosa, argumentaron que para presentarse a unas elecciones hay que "estar empadronado en Cataluña, y Puigdemont lleva siete años residiendo en Bélgica, por lo tanto, su inscripción censal no responde a la realidad", pero el órgano administrativo recuerda que Puigdemont mantiene intacto su derecho al sufragio pasivo aunque no resida en Cataluña, porque no ha sido juzgado ni condenado, y también porque su derecho a ser elegido no depende del lugar de residencia.