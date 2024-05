Junts pide que se repita el voto exterior por "graves irregularidades"

Junts ha pedido que se repita la votación en el extranjero correspondiente a las elecciones catalanas del pasado 12M porque considera que se han vulnerado los derechos de los electores al detectarse "graves irregularidades". La formación liderada por Carles Puigdemont ha interpuesto una queja ante las cuatro Juntas Electorales Provinciales de Cataluña, en las que denuncia que se han destruido votos por su supuesta invalidez antes de que expire el plazo para impugnarlos, por lo que pide que se repita el proceso electoral del voto en el extranjero y que no se proclamen los resultados hasta celebrar de nuevo esta votación.

"Parece evidente que lo que ha ocurrido en este proceso electoral ha comportado unos perjuicios relevantes, pero, sobre todo, ha puesto en duda la pulcritud, rectitud, legalidad e imparcialidad del proceso, así como del sistema que impide garantizar a los catalanes residentes en el extranjero su derecho de participación política", se puede leer en los escritos de Junts. Se calcula que casi 400.000 catalanes viven o se encuentran temporalmente, por circunstancias, en el extranjero, según datos del Idescat (Institut d'Estadística de Catalunya).

El voto exterior -CERA, Censo de Extranjeros Residentes Ausentes- no es la primera vez que está rodeado de polémica. Por ejemplo en las pasadas elecciones generales del 23J, el voto exterior hizo ganar al PP un escaño, que perdió el PSOE. En las catalanas del 2017, también el voto en el extranjero hizo ganar al PP un escaño en la provincia de Tarragona en detrimento de Ciudadanos (Cs). En estas elecciones, el voto CERA no sería decisivo ni influirá en el resultado, puesto que un escaño arriba o abajo no cambia en exceso la composición parlamentaria ni provoca un 'sorpasso' de ninguna fuerza política.

Dudas sobre la democracia

La alcaldesa de Isona i Conca Dellà y diputada del Parlament de Catalunya por Junts, Jeannine Abella, puso en duda la democracia tras denunciar a través de su cuenta de X (antes, Twitter) que el 20% del voto exterior de la demarcación de Lleida que tiene que contabilizarse había sido declarado “no escrutable” por “errores formales”, lo cual según añadió es "una vulnerabilidad de derechos en toda regla". "Por no hablar del voto exterior que se demora en tiempo y forma y llega tarde o directamente los peticionarios todavía lo están esperando. Lo llaman democracia", añadió en la red social.