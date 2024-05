Sumar votará en contra de la ley del PSOE que pide castigar el proxenetismo

Se repite uno de los grandes choques de la legislatura pasada. Sumar rechazará la proposición de ley del PSOE para prohibir el proxenetismo en todas sus formas. Por primera vez desde que es Sumar y no Unidas Podemos quien está dentro del Gobierno se producirá una discrepancia entre los socios del Ejecutivo. Los magentas se oponen a la norma impulsada por los socialistas porque consideran que solo busca reforzar la prohibición del proxenetismo sin ofrecer una "propuesta integral" que de solución a la situación en la que se encuentran muchas mujeres que ejercen la prostitución.

"Todas las fuerzas que conformamos el espacio de Sumar no podemos darle apoyo a esta propisicón de ley porque cuando hablamos de mujeres que ejercen la prostitución estamos hablando de realidades atravesadas por la desigualdad, por un racismo estructural, muchas veces también por la transfobia, por la pobreza y la proposición de ley no aborda soluciones a ninguna de estas situaciones estructurales", ha sentenciado la diputada de En Comú Podem Gala Pin. Y, no solo eso. Ha denunciado que la iniciativa del PSOE situaría a las mujer en un "contexto de mayor precariedad, clandestinidad, indefensión y vulnerabilidad".

Por otro lado, la diputada de IU Engracia Rivera ha criticado que el PSOE "hace una propuesta que no va a la raiz del problema", que no se trata de una "propuesta integral". En este sentido, ha destacado que en el texto hay numerosas carencias y echan en falta medidas que abarquen un "itinerario de empleabilidad, el acceso a la vivienda, la formación académica y multiples medidas sociales y económicas". Así, todos los diputados de Sumar se opondrán a la ley, por lo que el PSOE necesitará sí o sí de los votos del PP para que su iniciativa se acepte a trámite.

Los antecedentes

La norma registrada por los socialistas es idéntica a la que presentaron en mayo de 2022 y ya entonces provocó una crisis interna en el Gobierno con Unidas Podemos. El texto del PSOE modifica el artículo 187 del Código Penal para castigar a quien, "empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución". También se condena al que pague por actos de naturaleza sexual.

Sin embargo, uno de los principales roces, está en el castigo de la tercería locativa. Es decir, el lucro por alquilar un espacio donde se prostituye a una persona. En Comú Podem defendió hace dos años que esta medida provocaría que muchas mujeres ejerzan la prostitución en situaciones más vulnerables. No obstante, en aquel momento, Yolanda Díaz dio libertad de voto a los diputados de Unidas Podemos y solo En Comú Podem se opuso, mientras que el resto votó a favor de la aceptación a trámite. Ahora, son todos los partidos de Sumar los que opondrán.