Feijóo acusa a Sánchez de usar Palestina y Argentina para tapar la "corrupción" que le acecha a él y a su mujer

Alberto Núñez Feijóo considera que Pedro Sánchez está utilizando la campaña en favor del Estado de Palestina y está "sobreactuando" en el choque con Argentina, porque le interesa tapar "los casos de presunta corrupcion que afectan a su Gobierno, a su partido y a su casa". El líder del PP ha mostrado en la tribuna del Congreso de los Diputados que no va a aflojar en la presión a Sánchez por los negocios de su esposa, Begoña Gómez, aunque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no haya encontrado indicios del delito de tráfico de influencias denunciado por la organización ultraderechista Manos Limpias.

"Cuanto más tiempo pase sin dar información que le piden los ciudadanos por la corrupción que le acecha, más evidente hace que usted quiera ocultarla", ha lanzado. El jefe de la oposición considera que Sánchez ha usado la comparecencia río de este miércoles para mezclarlo "todo para no tener que hablar de nada", tampoco del 'caso Koldo' sobre las compras de mascarillas durante la pandemia. Feijóo ha preguntado al presidente del Gobierno algo que, como ha recordado, Sánchez no ha respondido en ninguna entrevista con los medios de comunicación: "¿Usted sabía que [su esposa] recomendaba a empresas contratistas de su Gobierno". Se refiere el político gallego a las cartas que Gómez firmó, en julio de 2020, como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense en la que trabaja en favor de una empresa de Carlos Barrabés, que acabó recibiendo las ayudas públicas que solicitaba a la entidad Red.es, del Ministerio de Economía.

Comparecencia en el Senado

El dirigente conservador se ha respondido que no sabe si es "legal o no" mandar esas cartas y que eso lo tendrá que decidir el juez que lleva el caso (y que ya tiene en su poder el informe de la UCO que había encargado). "Pero sí le puedo decir con toda convicción que eso eso no puede hacerse, que está mal, no es ético ni es estético", ha continuado. Feijóo ha avisado a Sánchez de que, si la sesión acaba sin ver resueltas sus dudas sobre los negocios de su mujer, le convocará a él a la comisión de investigación del Senado. En todo caso, minutos antes, en el discurso inicial de Sánchez, este ya dijo que no tendrá ningún problema, ni él ni su esposa, en ir a la Cámara alta a responder todas las preguntas del PP.

Feijóo ha reiterado que para su partido la prioridad ahora no es reconocer Palestina, como hará el Gobierno de Sánchez el próximo martes en el Consejo de Ministros, sino la liberación de los rehenes en manos de Hamás, "el alto al fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada". Cuando pase todo eso, ha añadido, se podrá hablar de "una solución de paz y convivencia duradera, de dos Estados democráticos y de liberar a Palestina". El jefe de los populares ha revelado que se reunió con "entidades sobre el terreno" hace unos días, un encuentro del que no se informó a los medios de comunicación en su momento.

Sobre Argentina, el político gallego se ha quejado de la "sobreactuación" de retirar la embajadora en alquel país después de no haber sido tan diligente cuando Rusia invadió Ucrania. El jefe de la oposición ve esa respuesta diplomática un "numerito" y ha preguntado a Sánchez qué "nueva estrategia peliculera" está preparando después de la carta abierta a los españoles, sus cinco días de reflexión, el choque con Argentina y el anuncio de que España reconocerá el Estado palestino. Feijóo se ha burlado también de que aquel frenazo, además, ha procurado al líder socialista su "mayor hit en la prensa internacional". Como se ve en la foto que ilustra esta página, el líder del PP ha mostrado dos folios con varias cabeceras impresas con el titular de que Sánchez se retiraba cinco días a pensar después de que un juez ordenara investigar a su esposa por presunta "corrupción".