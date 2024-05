Riba (ERC): "Si Puigdemont acuerda su presidencia con el PSC, no lo bloquearemos"

Será inevitable que en la campaña electoral de las europeas se hable de política en clave catalana, ya que la investidura de un president de la Generalitat sigue en el aire. Tanto es así que este jueves ERC ha arrancado campaña retando a Carles Puigdemont a conseguir la abstención del PSC si quiere ser president de la Generalitat. Si así es, ERC se prestará a darle sus votos para que sea investido. Es decir, Puigdemont president con la abstención de los socialistas y el voto a favor de Junts, ERC y la CUP. Lo ha dicho la candidata de ERC a las europeas, Diana Riba: "Si Puigdemont acuerda su presidencia con el PSC, ERC no lo bloqueará. Pero que se pongan de acuerdo".

ERC sabe que es prácticamente imposible que el PSC se abstenga para dar vía libre a Puigdemont, ya que su única intención es hacer president a Illa. Pero con esta oferta tratan de poner de relieve que Puigdemont solo puede ser presidente con un pacto con los socialistas. Y esto es precisamente lo que quieren denunciar los republicanos, que el PSC y Junts no están tan lejos como parece. Este mismo jueves, socialistas y posconvergentes han tumbado un decreto del Govern que buscaba la regulación del alquiler de temporada.

Esa será una las principales líneas discursivas de ERC en esta campaña. Denunciar que existe una 'sociovergencia' que, pese a discrepar sobre la cuestión independentista, se pone de acuerdo para votar "en contra de los derechos de la gente". El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que esto es lo que ha ocurrido en el Parlament. ERC pronostica que también pasará en la Eurocámara cuando trate de votar a favor de la austeridad o de acuerdo de libre comercio que perjudiquen a los agricultores.

Nunca nos hemos rendido ni resignado y ahora tampoco lo haremos Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Esta no será una campaña fácil para ERC porque viene del batacazo electoral de las catalanas y porque atraviesa por una crisis interna. Sin embargo, los republicanos quieren intentar sobreponerse y mantener el tipo en las urnas. La candidata, Diana Riba, ha admitido que no es un "momento fácil para ERC", pero se ha mostrado convencida de que remontarán la situación. Junqueras no lo ha abordado explícitamente, pero también ha recordado resiliencia de su partido a lo largo de 93 años de historia: "Hemos estado siempre, nunca nos hemos rendido ni resignado y ahora tampoco lo haremos".

Molina y Eurovisión

ERC sale a competir con Diana Riba de candidata, que ya lo fue en las europeas de 2019, entonces tras Junqueras. Sin embargo, en esta campaña también le dará mucho protagonismo al número cuatro de la lista, el meteorólogo de TV3 Tomás Molina. Tanto es así que el primer mitin se ha celebrado en su ciudad, Badalona. ERC confía en que Molina pueda ejercer un papel de cierto revulsivo por dos motivos: su alto nivel de conocimiento entre los catalanes y por su papel activista contra el cambio climático.

Molina no ha dejado indiferente a nadie en su primer mitin. Ha empezado explicando su 'poderes' como hombre del tiempo -"Estamos en 24 grados, no me hace falta mirar el termómetro- y ha bromeado con que una de sus misiones en la Eurocámara será "intentar poner TV3 en Eurovisión". También ha explicado que una de sus misiones en Europa, si logra el escaño, será tratar de poner la lucha contra el cambio climático en el centro de las políticas.

¿La última campaña como presidente?

Esta será una campaña importante para Junqueras porque podría ser su última como presidente de ERC. El lunes después de los comicios, el 10 de junio, dejará el liderazgo del partido. Es una decisión que tomó hace unos días fruto de la crisis interna de la formación, pero su intención es intentar recuperar control de ERC en el congreso del 30 noviembre. Pese a ello, nadie se lo garantiza, ya que se tendrá que enfrentar a una candidatura liderada por el sector de Rovira. Sea com sea, Junqueras se bolcará con la campaña de su partido que empezó a liderar en 2011 y que, pese a las turbulencias, quiere seguir liderando a partir de otoño.