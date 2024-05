Ribera acusa a Feijóo de alentar el "euroescepticismo" y de "mimetizarse" con Vox

"Tenemos al presidente del PP más mimetizado con la ultraderecha que nos hubieramos podido imaginar. El que vino de moderado...", ha sentenciado la candidata del PSOE a las elecciones europeas y vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, sobre Alberto Núñez Feijóo. A la par que el líder del PP arremetía contra el Ejecutivo y la ley de amnistía en Madrid, la dirigente socialista le ha acusado de alentar "el euroescepticismo" y de alimentar la desconfianza en las instituciones europeas.

Desde un acto en Las Palmas de Gran Canaria, donde ha estado arropada por el ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, Ribera ha hecho un alegato contra el crecimiento de la ultraderecha en Europea. En este sentido, ha señalado a un "PP sinvergüenza" como principal responsable de que en España esté Vox por haber "normalizado" a la formación de Santiago Abascal. Aun así, como ya hizo Pedro Sánchez hace meses, ha reconocido el error del PSOE al pensar que estos partidos "caerían por sí mismo".

"Han normalizado tanto a la ultraderecha que no tienen ningún reparo de decir lo mismo que la ultraderecha", ha continuado la ministra de Transición Ecológica su alegato contra Feijóo. A renglón seguido, ha reprochado al líder del PP la falta de propuestas para estos comicios: "Hasta tal punto incurren en contradicciones que hemos tenido que oír al señor Feijóo diciendo 'estas cosas no las pueden decidir los funcionarios de la Comisión Europea en Bruselas'. Anda ¿y quién lo va a decidir? ¿Él? Qué manera de alimentar el euroescepticismo, que manera de alimentar la desconfianza en las instituciones".

Política interna

Además, Ribera ha lamentado que los PP no hagan más que quejarse con el objetivo de que al Gobierno de España le vaya mal. Así, ha recordado que ante la escalada de los precios de la energía, el Ejecutivo de coalición negoció en Europa la llamada 'excepción ibérica'. "No veáis lo que nos costó, nos costó mucho", ha dicho antes de recordar que los populares no pronunciaron "ni media palabra", sino que les atacaron. "Venga otra vez a dar lecciones y nunca jamás a alegrarse ni un poquito porque algo salga bien. ¿Ese es el patriotismo que defienden? ¿Estos señores piensan que pueden ayudar a construir una mejor Europa?", se ha cuestionado.

También ha puesto sobre la mesa el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "Es una derecha que dice defender la Constitución y darnos lecciones a todos, de Constitución y convivencia y de respeto a los jueces y hace 2.000 días que se salta la Constitución y no renueva el CGPJ sin pudor".

Israel y Palestina

Ribera también ha tenido un momento para recordar que estas elecciones resultan de vital importancia a la vista de las guerras en Ucrania y en Gaza. En concreto, se ha referido a los ataques de Israel contra población palestina: "La vergüenza que estamos viendo en un uso ultraexcesivo de la violencia que lleva casi 40.000 personas fallecidas bajo las bombas". Además, ha dicho que fallar en la defensa de los derechos humanos será fallar "en todo" y "legitimar cualquier cosa".