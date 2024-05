La JEC desestima la petición de Junts de repetir el voto exterior en las elecciones catalanas

La Junta Electoral Central (JEC) ha desestimado la petición realizada por Junts para que se repitiera el voto CERA, el de los residentes españoles en el extranjero, por "graves irregularidades". Los posconvergentes presentaron quejas ante las cuatro juntas electorales provinciales de Catalunya, denunciando que se habían destruido papeletas por su supuesta invalidez antes de que expirara el plazo para impugnarlas. Sin embargo, la JEC ha rechazado esta petición y ha ordenado que se realice la proclamación de los diputados electos en cada circunscripción.

En la provincia de Barcelona, según el escrito que presentó Junts, había 1.922 papeletas correspondientes al voto exterior que no se escrutaron y fueron destruidas: el 11,05% de las recibidas desde el exterior en esta provincia. En Girona, los votos desde el extranjero no contados y destruidos fueron, aseguran los posconvergentes, 446 -el 22,84 %- y en Lleida 320 -el 18,8 %-, mientras que de Tarragona no dieron cifras. No obstante, la JEC niega que esas papeletas fueran destruidas y aseguran que están custodiadas en las distintas sedes de las juntas electorales.

Además, la Junta Electoral explica que esos votos fueron retirados al comprobar que no iban acompañados de la información necesaria que debe acompañar al voto CERA. También aseguran que en ninguna de las provincias hubieran variado los resultados finales aunque se hubiera asignado todas esas papeletas a Junts. Tras este análisis, el árbitro electoral determina que se proclamen ya los resultados finales.