Sumar celebra la amnistía como "una victoria" pero reclama a Sánchez que sea "la antesala de cambios más profundos"

Sumar celebra la aprobación de la amnistía como una "victoria" pero reclama a Pedro Sánchez "cambios más profundos" que permitan entre otras cosas renovar la cúpula del poder judicial sin el PP un objetivo para el que ha pedido a las fuerzas progresistas mantenerse "juntos en lo esencial", en un llamamiento por la unidad entre los partidos que componen el bloque de la investidura.

"La amnistía que hoy se votará aquí es una victoria del pacto sobre el atropello", ha comenzado el diputado de Sumar Gerardo Pisarello desde la tribuna, que ha definido también la aprobación de esta medida como "la constatación de un fracaso" por parte de "unas derechas radicalizadas empeñadas en utilizar la amnistía para derrocar al Gobierno y a la mayoría de la investidura y que hoy saldrán derrotadas", ha destacado el diputado, que también ha clasificado unas fuerzas "instaladas en el neofranquismo más descarado".

En su intervención, Pisarello ha dibujado el proceso contra los condenados por el referéndum del 1 de octubre como una consecuencia de la actuación partidista de los jueces, a quienes ha acusado de dar un "golpe blando". "La ley que hoy se aprueba concierne principalmente a independentistas catalanes, sí. Pero el listado de los que han sido objeto de represión y persecución penal abusiva es largo", ha continuado, antes de citar a dirigentes de partidos como PNV, Más Madrid, Compromís o Podemos, donde ha citado expresamente a Pablo Iglesias e Irene Montero. "Ni siquiera el presidente de Gobierno y su familia se han librado de la furia inquisitorial de quienes nunca han renunciado a la vía del golpe blando", ha denunciado.

El dirigente ha señalado que los independentistas procesados y condenados fueron "objeto de una reacción policial y penal plagada de arbitrariedades, que una democracia decente no puede permitir", y ha señalado un "objetivo no menor" de la ley de amnistía: "Decir nunca más a las cloacas y a la guerra sucia judicial, policial o mediática como respuesta demandas políticas legítimas". En este punto, ha señalado que la amnistía también pserseguía "decir nunca más a las porras como respuesta a una multitud pacífica como la del 1 de octubre que solo pretendía votar y que fue apaleada por orden de un ministro cobarde como Juan Ignacio Zoido".

"Para que estas actuaciones no se repitan, la amnistía no puede ser un punto final. Tiene que ser la antesala de cambios más profundos", ha reclamado Pisarello durante su intervención, que ha concluido haciendo un llamamietno a las fuerzas progresistas para impulsar reformar que permitan renovar el CGPJ sin el PP. "Quiero acabar apelando a la mayoría de investidura de esta Cámara"; ha defendido. "Aquí hay unas fuerzas fanatizadas que nos querrían aislados y sometidos. No se lo permitamos. Mantengámonos diversos pero juntos en lo esencial, con lucidez antifascista, en pie y con dignidad".

