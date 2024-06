Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar tras el varapalo de las elecciones europeas pero se mantiene en el Gobierno

Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar después de los malos resultados obtenidos en las elecciones europeas de este domingo, donde se medía por primera vez con Podemos a nivel nacional y sólo obtuvo tres escaños y un 4,65% de voto, muy lejos de los seis que logró Unidas Podemos hace cinco años.

La dirigente gallega, que ha encadenado una serie de fracasos en las urnas en este ciclo electoral, deja todos sus cargos orgánicos pero sí mantendrá su puesto en el Gobierno y seguirá como vicepresidenta y ministra de Trabajo de Pedro Sánchez.

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado su decisión en una comparecencia pública convocada de urgencia a las 15 horas de este lunes, una vez concluida la ejecutiva que iba analizar los malos resultados de Sumar en las elecciones europeas. "Las elecciones de ayer no eran unas elecciones más y su resultado tampoco lo ha sido", ha comenzado.

"Es mi responsabilidad, la ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo", ha continuado Díaz en otro momento de su comparecencia. "Por ese motivo he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar, es necesario que haya un debate y con esta deicsion abro un camino que debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de sumar".

"Es necesario dar un paso a un lado para dar un paso adelante en la política que importa a la gente", ha continuado la vicepresidenta segunda, que ha anunciado que estará "dedicada por entero" a la labor de Gobierno. En su intervención, Díaz ha admitido de alguna forma que su labor en el Consejo de Ministros ha quedado en segundo plano frente al liderazgo orgánico que ha ostentado: "En estos meses siento que no he hecho las cosas que mejor sé hacer y las cosas que debía hacer y la ciudadania lo ha percibido y muchas voces me lo han ido diciendo".

Díaz ha criticado que "la política sirve más para sí misma que para trabajar por los problemas" de la ciudadanía. "Tenemos que trabajar para solucionar los problemas de la gente, no para solucionar los problemas de los partidos", ha señalado. Una misión que ella misma se ha encomendado dentro de su papel en el Gobierno de coalición.

Este mismo lunes Díaz ha presidido la reunión de la ejecutiva de Sumar para evaluar los comicios europeos, donde la formación obtuvo solo tres escaños y el 4,65% de los votos.El nefasto resultado de las europeas ha generado una fuerte crisis en el socio minoritario de la coalición, dado que dirigentes de Más Madrid como Eduardo Fernández Rubiño han lanzado durísimas críticas a Sumar por su gestión del espacio.

También en IU hay un enorme malestar, y este mismo lunes su líder, Antonio Maíllo, ha lanzado una advertencia a Yolanda Díaz tras el "decepcionante" resultado, asegurando que IU es "Imprescindible" y que sin una organización, cualquier proyecto es "efímero".

