De la Fuente: "Queremos dejar un buen sabor de boca antes de jugar frente a Croacia"

Luis de la Fuente quiere que mañana en Son Moix ante Irlanda del Norte se vea a una España muy parecida a la que debutará ante Croacia en la Eurocopa el próximo sábado en Berlín. El seleccionador nacional, que ha agradecido el trabajo de Cubarsí, Aleix y Llorente, los tres futbolistas excluidos de la lista final, ha asegurado que la plantilla está "compensada" y que será "competitiva". "Mañana queremos ver algo cercano a lo que pasará dentro de una semana. Esperaremos a esta noche y decidiremos. Vamos a sacar un equipo fuerte y competitivo, queremos dejar un buen sabor de boca antes de jugar ante Croacia", ha señalado en rueda de prensa.

"Todos podían estar. Mi sentir es que he sido injusto, pero soy muy justo con los que están. Todos tienen unas características diferentes, pero hay que dejar a tres y tomar decisiones", ha añadido acerca de la dificultad de decidir quién se quedaba fuera.

De la Fuente ha dejado claro que la lista final ya la tenía decidida desde hacía días: "Tengo la fortuna de formar un grupo muy unido y cohesionado. Somos una familia. No es fácil, porque son jugadores queridos y podrían haber estado con nosotros perfectamente. Lo han entendido bien, nos han deseado lo mejor. Desgraciadamente, había que dejar a tres fuera. Son grandísimos profesionales. Ya tenía una idea preestablecida, siempre abierta por si sucedía algo. Simplemente fue refrendar lo que habíamos pensado".

Sobre Pau Cubarsí, no ha aclarado si su exclusión de la lista final tiene que ver con una más que probable convocatoria para los Juegos Olímpicos. "No sé que va a pasar. La prioridad es la absoluta. He tomado la decisión por eso. Lo que venga después será responsabilidad de Santi Denia", ha zanjado.

El seleccionador ha reconocido que Llorente le ofrecía polivalencia, pero que tiene a otros jugadores que también cubren varias posiciones. "Marcos es un gran futbolista, por eso estaba en esa prelista. Es muy polivalente, versátil y nos daba mucho juego. Tenemos cubiertas todas las posiciones con futbolistas de diferente perfil. Hemos hecho una lista muy compensada", ha apuntado.

Una de las grandes novedades es la presencia de Ayoze. De la Fuente se ha deshecho en elogios a la hora de hablar del atacante tinerfeño. "Es un grandísimo futbolista. Está porque se lo ha ganado. Está actuando en los entrenamientos a un nivel muy grande. No había tenido la fortuna de trabajar con él y ahora que le he conocido estoy feliz. Aporta talento, gol, puede jugar en las bandas, de mediapunta… Viene con muchas ganas. Es su momento y él lo sabe", ha comentado.

"Ante Andorra vimos la continuidad del trabajo que ha hecho en su club. Demostró el talento que tiene. A mí no me sorprendió. Cada día lo ha hecho. Ha hecho un año fantástico y está en el mejor momento de su carrera en cuanto a rendimiento futbolístico y madurez", ha añadido.

De igual manera ha vuelto a alabar las cualidades de Fermín, otra de las grandes sorpresas en esta convocatoria para la Eurocopa. "Es pura energía. No hay que hacer comparaciones, pero hay cosas que me recuerdan a Gavi. Tiene capacidad de trabajo, técnica, llegada y una energía que es contagiosa. Me ha encantado, está en periodo de crecimiento y estoy seguro de que vamos a ver muchas cosas buenas en un periodo corto de tiempo", ha analizado.

De la Fuente espera que Son Moix presente un buen aspecto a pesar de que quedan cerca de siete mil entradas a la venta: "Es el momento de pedir el apoyo de la afición. Queremos que disfruten de nosotros. Que nos animen, nos gusta ver los estadios llenos. Estoy seguro de que en este último tirón la gente va a acudir al estadio. Si no está lleno espero una entrada importante. Ojalá mañana digamos que hemos visto un gran espectáculo y apoyados por la afición".