La Diputación de Teruel (DPT) ha editado un calendario, bajo el epígrafe 'Pioneras', protagonizado por referentes femeninos turolenses que distribuirá entre los alumnos y alumnas de Educación Infantil y Primaria de los centros escolares de la provincia. Pretende ser un instrumento de visibilización y concienciación por la igualdad de género, e incluye una guía didáctica para que los maestros y maestras trabajen con el alumnado alrededor de la figura de estas 12 mujeres de diferentes ámbitos profesionales y académicos.

Ha sido presentado este martes por la diputada de Educación, Bienestar Social e Igualdad de la DPT, Susana Traver, la jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Belén Fuertes, la ilustradora Elena Castillo, Guadalupe Caulín, autora de la unidad didáctica, y Silvia Gil, teniente coronel de la Guardia Civil en Teruel.

Susana Traver ha explicado que el diseño del calendario ha sido "todo un reto y una iniciativa con la que esperamos sensibilizar a los y las más jóvenes sobre igualdad de género". Acerca de la finalidad ha dicho lo siguiente: "El objetivo era agrupar referentes femeninos actuales, que pertenecen a la provincia y tienen raíces turolenses, para que mi hija, su hija, nuestras hijas tengan referentes en quién poder reflejarse y para que, en un futuro, esas profesiones que han sido mayoritariamente ocupadas por hombres, también lo sean por mujeres".

Se trata de erradicar esa concepción social que les inculca el negativo sentir de que, por ser mujeres, tienen ciertos oficios vetados. "También conseguiremos que las mujeres tengan un papel importante en la historia, la que en numerosas ocasiones nos ha tenido invisibilizadas", ha añadido.

Las mujeres que aparecen en el calendario, denominado 'Pioneras', son Silvia Gil, la Teniente Coronel de la Guardia Civil de Teruel, la médica cardióloga Marisa Sanz, la cocinera María José Meda, Maribel Buj como Fiscal Jefa provincial, la física Carmen Magallón, la futbolista Silvia Meseguer, la gimnasta Natalia Suárez, la pastora Cristina Alós, la periodista Annabel Roda, la pintora Nati Cañada, la bombera Anabel Sancho y la maestra Carmen García.

El calendario recibió el visto bueno de la Sectorial provincial de Igualdad que integra la DPT junto con las comarcas turolenses y la Subdelegación del Gobierno en Teruel. Se repartirá un ejemplar por cada aula en los colegios de la provincia, tanto públicos, como concertados y privados, y podrá utilizarse atemporalmente y más allá del año 2022, ya que en el dorso de cada mes se incluyen íntegramente las ilustraciones y poemas, que se pretende permanezcan en las aulas.

La jefa de la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Belén Fuertes, ha recordado que Susana Traver también es pionera, al convertirse en la alcaldesa más joven de España en 2015. "Este proyecto simboliza nuestro ánimo, y el de las instituciones que representamos, por romper con los roles de género y vencer los estereotipos, tratando de conseguir la igualdad real y efectiva entre las mujeres y hombres, y que conlleve la eliminación de cualquier tipo de discriminación, y para ello la coeducación es nuestra gran aliada", ha comentado.

Fuertes ha hecho referencia a un estudio de la historiadora Judith Gutiérrez, indicando que las mujeres llegan a alcanzar, como mucho, un 16,3% de presencia en los libros de texto en las etapas de Primaria y Secundaria, frente a un 83,7% de representación masculina. "Las mujeres estamos claramente infrarrepresentadas en los libros de texto", ha precisado.

Las doce figuras turolenses han quedado representadas a través del talento de otras dos mujeres de la provincia. Las ilustraciones han sido obra de Elena Castillo y aparecen acompañadas por los poemas de Bea Royuela. Para Castillo, este tipo de iniciativas son importantes para educar a los niños y niñas en la igualdad y el respeto, además "apenas hay referentes femeninos en los libros de texto de Educación Primaria", ha detallado. "Tenemos que poner delante de las niñas modelos a las que copiar, para empoderarlas desde pequeñas, y normalizar el hecho de ver mujeres desempeñando su profesión en todos los ámbitos", ha añadido la ilustradora, quien ha intentado reflejar a mujeres "poderosas, que han conseguido sus objetivos sin renunciar a ser ellas mismas".

La poeta Bea Royuela no ha podido acudir a la presentación, pero Elena Castillo ha leído unas palabras en su nombre, en las que ha descrito a las pioneras del calendario como "mujeres valientes": "A través de mis poemas he podido poneros nombre, cara y corazón, he conocido vuestras metas y me he puesto en la piel de vuestros miedos para llevar a los colegios de Teruel el mensaje de que sois grandes mujeres", ha referido.

El calendario, además, va acompañado de una unidad didáctica dirigida a los maestros y maestras para la formación de los escolares de quinto y sexto de Educación Primaria, aunque se puede adaptar a cualquier etapa educativa. Ha sido elaborado por la maestra Guadalupe Caulín a través de un conjunto de actividades didácticas relacionadas con las mujeres que aparecen en el calendario, sus ilustraciones y sus poemas. Contiene una ficha por cada una de las protagonistas.

"Lo que no se ve, no existe", ha manifestado Caulín, haciendo referencia a la importancia de visibilizar a mujeres turolenses de toda la provincia "que han conseguido llegar a puestos de trabajo que normalmente han sido masculinizados". Será coordinado y distribuido por la Comisión de Igualdad de cada centro escolar.

Silvia Gil abre el calendario apareciendo en el mes de enero, y es la primera teniente coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Teruel, la primera mujer en dirigir una comandancia de la Guardia Civil en sus 176 años de historia y fue la impulsora del primer Plan de Igualdad propio de la Benemérita. "El poder estar en el calendario me llega al corazón y me parece importante que se conozca a las mujeres, ya no solo para ser motivo de inspiración, sino para que los niños sepan que las mujeres hacemos de todo", ha comentado en la presentación.