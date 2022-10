Crítica de Javier Losilla: El fecundo territorio afrobeat de Femi Kuti

"La mayoría de la gente solo quiere vivir en paz / Pero el Gobierno y las malas prácticas son un problema / Hacen la vida difícil en vez de simplificarla / Es doloroso ver el odio y el sufrimiento que hay alrededor / ¡Detengan el odio, por el amor de Dios! / Antes de que sea tarde hagamos de nuestro mundo un lugar mejor / Afrontemos juntos los problemas". Así se pronuncia Femi Kuti en 'Stop The Hate', la pieza que titula su álbum más reciente, publicado el año pasado junto al estreno discográfico '[For(e)Ward]' de su hijo Made. Femi incluyó esa canción en el programa del concierto que el domingo ofreció en la explanada de la antigua Estación del Norte, en la primera de las actuaciones que se van a celebrar en ese espacio durante las Fiestas del Pilar.

Femi, el retoño mayor de Fela Kuti, quien fue el gran maestre del afrobeat, ha forjado su fructífera carrera al calor del legado musical de su padre, pero procurando que no le hiciera sombra. Así, sin obviar el compromiso social y político, marca de la familia, Femi ha ido trazando su propia trayectoria reformulando los códigos afrobeat con otras texturas sonoras procedentes tanto de las músicas de origen africano como del rocanrol. Que ocasionalmente haya cargado más las tintas en la tradición paterna o en otras vibraciones no invalida su búsqueda de un lenguaje propio y panafricanista, dentro del excitante universo nigeriano.

Por si no quedase claro en sus composiciones, reafirmó su posición de defensa de un mundo más justo, más equitativo y más habitable

El domingo, con unos Positive Force a toda máquina (lástima que no pudiera contar con Made), Femi Kuti dio toda una lección de cómo se puede crear y transmitir la música en directo. Cantó, bailó, sopló el saxo, animó al público a participar y, desde luego, por si no quedase claro en sus composiciones, reafirmó su posición de defensa de un mundo más justo, más equitativo y más habitable.

Junto a viejas canciones como 'Truth Don Die' (la grafía es suya), 'Sorry, Sorry' y 'Beng, Beng, Beng' ofreció escrituras más recientes como 'Politics Na Big Business', 'Too Much On My Mind' y 'Corruption Na Stealing', y piezas del mencionado álbum de 2021: 'Pá, Pà, Pá'; 'Show Of Shame', 'Land Grab'; 'As The Struggle Everyday' y 'You Can’t Fight Corruption With Corruption' (diríase que elaboró el repertorio pensando en el reciente panorama político español).

En fin, ahora que Femi (reciente sexagenario) parece haber hecho las paces con Seun (otro de los hijos de Fela y su vivo retrato), da la impresión de que no quiere que su hermano le coma el terreno con sus directos apabullantes y se deja la piel en el escenario. El amor fraterno está bien, pero hay que defender el territorio. ¡Y vaya si lo defiende!