Fangoria, momentismo total

Primeras notas del concierto y primera señal: «Si tú planeabas, puedes olvidar el plan / Te digo ya que no, que no saldrá / Aquí y ahora como norma universal / Mi nueva religión, la impermanencia / Momentismo absoluto, vivo minuto a minuto / Al futuro lo he dejado atrás / El ayer me atormentaba, el mañana me asustaba / Solo creo en el momento actual». Para entonces, el público ya había enloquecido al ver aparecer a Alaska embutido en un traje en una estética del espacio sideral (algo que por otro lado es habitual) en plan diva total (nada nuevo en el horizonte) y empezar a sonar la melodía de ese 'Momentismo absoluto' con el que Alaska y Nacho Canut han decidido abrir su concierto en la plaza del Pilar.

Segunda señal. Acaba de sonar 'Desafiame' y Alaska se dirige por primera vez al público: «Buenas noches Zaragoza. Hace un año actuamos también pero en un sitio muy pequeño (se refería a un pabellón Príncipe Felipe aún con restricciones sanitarias) y con todo el mundo con mascarillas. Así que estamos muy contentos de poder hacer este concierto hoy en este lugar y a disfrutar». Y, por si hiciera falta, alguna más, tercera señal. Fangoria no ha querido dejar para mucho más adelante uno de sus éxitos más bailables, 'Espectacular', que ha sonado en el primer bloque de la noche. Olvidar el pasado más reciente Estaba claro, Fangoria estaba con ganas de ofrecer un gran concierto que hiciera olvidar el pasado más reciente. Y la realidad es que se ha encontrado con un público al que no ha habido que forzarle para que estuviera en sintonía con los deseos del dúo. La plaza del Pilar, con un aspecto espectacular (como el de las grandes noches musicales), ha respondido a la llamada del concierto organizado por Cadena 100, y aunque bien es cierto que el público que mueve Fangoria ya no podríamos ni decir que está repleto de cuarentones (los años pasan para todos, para los artistas y también para su público), no ha dudado en bailar cada una de las canciones que se les proponía desde el escenario. Esto está pasando en #Pilar22 🕺🏻🔝, #Fangoria 🔥🔥 en la plaza del Pilar, ¡apoteósico🫶💥! @CADENA100 pic.twitter.com/VjR4DXEpyp — Fiestas del Pilar (@FiestasPilarOfi) 9 de octubre de 2022 Una buena prueba de esto es que cada vez (en cada canción) que empezaban a sonar los acordes de un tema se oía una ovación entre el público... Para los neófitos en Fangoria (o los menos avezados), en realidad, era una trampa. Podían pensar que estaban ante uno de los grandes éxitos atemporales de la formación cuando en la mayoría de los casos no era así. Cosas de los conciertos. Aunque, por supuesto, los clásicos han llegado, creo que a estas alturas no sería concebible que no lo hicieran, y la gente ha podido corear lemas como «no quiero más dramas en mi vida» como si se los estuvieran cantando solo a ellos. Un concierto serio y más que correcto Fangoria ha facturado así un concierto de hora y media de duración en el que han vuelto a reivindicar que ellos estaban ya en el futuro (con sus sonidos electrónicos) cuando este todavía era algo inasible y que hoy están en un presente en el que gozan de un buen estado de salud. Y eso, hablando de una trayectoria como la que nos ocupa y teniendo en cuenta que, como decíamos los años no pasan en balde para nadie, tiene mucho mérito. Por cierto, a este paso, Fangoria va camino de convertirse en hijos adoptivos de la ciudad, ya que, al menos, han tocado en las tres últimas Fiestas del Pilar. En 2019 estuvieron en el Espacio Zity, en 2021 (aunque no eran oficialmente fiestas) en el Pabellón Príncipe Felipe y, este año, han regresado al escenario más grande de los Pilares, la plaza del Pilar, donde, por cierto, ya hace algunos años protagonizaron el concierto de despedida de las fiestas.