La previa del Estudiantes-Casademont: primer asalto de cuartos de final

Ya está aquí uno de los momentos más esperados de la temporada, el inicio de las eliminatorias por el título a las que el Casademont Zaragoza llega por tercera vez consecutiva en sus cuatro años de andadura en la élite. El crecimiento y el acomodo del conjunto aragonés entre los mejores de la competición ha sido fulgurante y con los playoffs se pone de nuevo a prueba el hambre y la competitividad de un grupo que ya no se conforma con nada. El primer paso es el Movistar Estudiantes en cuartos de final, una eliminatoria a ida y vuelta que se abre este miércoles en Magariños (19.30 horas).

El equipo de Carlos Cantero ha firmado una temporada de sobresaliente hasta ahora con esos cuartos de final en la Euroliga, una nueva final de la Copa de la Reina y el nuevo récord particular en la Liga Femenina con 24 victorias en 30 jornadas. Sin embargo, este grupo quiere más y se ha puesto como objetivo disputar un nuevo título. El camino no será fácil porque en semifinales podría cruzarse con el Valencia, pero este equipo se ha ganado el derecho a soñar y, además, ha demostrado que no habla por hablar. Dijeron que iban a Huelva a defender el título de Copa y se plantaron en la final.

El conjunto de Carlos Cantero llega en plena forma, con seis victorias consecutivas en las últimas seis jornadas, con el equipo a punto y sin percances importantes después de varias semanas de un trabajo más relajado con una sola competición de por medio. Además, en la fase regular se impuso en los dos duelos contra el Estudiantes y el equipo colegial llega a la eliminatoria después de encadenar tres derrotas seguidas.

El Casademont es favorito porque, además, tendrá el factor cancha para resolver la serie el próximo sábado, pero nada de lo anterior cuenta porque la eliminatoria parte desde cero para ambos y el Estudiantes también querrá alargar su temporada. En el conjunto estudiantil la máxima anotadora de la Liga regular ha sido la alero australiana Marena Whittle con una media de 12,57 puntos, seguida por Stephanie Mawuli, con 10,41 puntos. Whittle es también la más valorada del Estudiantes con 12,33 créditos de media seguida muy de cerca por Billie Massey (11,6). Laura Méndez es la quinta mejor asistente de la Liga con 3.8 pases de canasta de media por encuentro.

Aunque tenga el factor cancha a favor, y eso es mucho para un equipo que solo ha perdido tres partidos en casa, el Casademont no querrá dejarse deberes pendientes y su objetivo será llevarse el duelo de esta tarde para allanar su camino hacia las semifinales. Para seguir subiendo nota en una temporada que ya es de sobresaliente y a la que ni equipo ni afición quieren poner fin. Porque quieren seguir disfrutando de Vega Gimeno antes de su adiós definitivo y de Leo Fiebich a la espera de lo que pueda suceder con la alemana la próxima temporada. Siempre hay que disfrutar el momento y mucho más en un mundo tan volátil y cambiante como el deporte. Con este Casademont el disfrute está garantizado.

