Antes de la aparición en escena de Shinova, el público de Música al raso disfrutará del rock zaragozano de In Materia. El grupo, que comenzó su actividad en 2010, plantea para este viernes un concierto "animado y muy festivo", según explica Óscar Gómez, vocalista de la banda.

Conscientes de las restricciones sanitarias que imperan en todos los espectáculos en la actualidad, los miembros de la banda presentarán "un show muy atractivo", y aunque el público deberá permanecer sentado, "queremos que no deje de mover los pies en ningún momento del concierto".

In Materia terminó su último trabajo en 2020, Infinito Tripular, pero no pudo presentarlo debido a la situación sanitaria: "Al no poder hacer la presentación, nos consideramos en deuda con la ciudad". "Tenemos muchas ganas de que nuestro público de Zaragoza disfrute de nuestro último disco", señala Gómez.

"Es un trabajo que nos está dando muchas alegrías", comenta Gómez, "es un disco que ha gustado al público y también a la crítica". La pandemia ha dificultado la distribución del disco, aunque la promoción no ha parado desde su lanzamiento: "Tuvimos que hacerlo desde casa, en los meses más duros del confinamiento, que es como se desarrolló la cultura en aquel momento".

Gómez es crítico con el pensamiento de que el tiempo de aislamiento es bueno para los artistas, porque cree que "nos hemos perdido muchas cosas y experiencias, de las que sacar nuevas ideas para nuevas canciones". El vocalista echa de menos "las fiestas, las reuniones y juntarnos los miembros del grupo tranquilamente". En definitiva, el deseo de Gómez para el futuro más próximo es "la vuelta de la normalidad, porque tenemos muchas ganas de hacer un concierto de los de siempre".

El mes de agosto comienza para In Materia compartiendo escenario con Shinova, un grupo al que definen como "una banda que suena increíble en directo, que se lo ha currado mucho y ha llegado". "Será una experiencia magnífica", sentencia Gómez, que confirma que la banda viajará "por Aragón y, lo más seguro, por España" a lomos de Infinito Tripular.