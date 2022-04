Borja Sainz: "Me jode perderme el derbi porque me están saliendo las cosas"

El que acabó con una sensación agridulce el encuentro ante el Girona fue el protagonista del partido, Borja Sainz. A pesar de su golazo, el árbitro decidió mostrarle una cartulina amarilla cuando ya estaba en el banquillo, y esa tarjeta es la quinta de la temporada lo que le hará perderse el choque ante los oscenses. «Es una acción en la que yo no he dicho nada, pero el cuarto árbitro ha decidido que tenían que sacármela. Me jode mucho porque estoy bien, me están saliendo las cosas pero me pierdo el partido de la temporada», explicó el jugador cedido por el Alavés.

Con respecto al desarrollo del encuentro y a la dinámica del partido, Sainz consideró que el resultado fue justo y que refleja el trabajo del equipo. «Hemos podido meter mucho más goles. El equipo lleva unos partidos muy buenos, vamos partido a partido y vamos en la línea. Lo importante es el partido contra el Huesca. Si seguimos en esta línea vamos a sumar los tres puntos». El extremo analizó su espectacular tanto, que le dio a la postre los tres puntos a los aragoneses. Es una acción que no piensas, una carrera desde 60 metros. Veo al portero adelantado y le tiro una vaselina", analizó Borja Sainz. El futbolista también tuvo palabras de agradecimiento por el ambiente vivido ayer en La Romareda. «La afición ha estado muy bien una vez más. Siempre suma y hoy se ha vuelto a demostrar», valoró.