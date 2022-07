Al menos dos policías han resultado heridos la noche de este lunes en un nuevo tiroteo durante el espectáculo de los fuegos artificiales de la celebración del 4 de julio por el Día de la Independencia en Filadelfia, Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses han explicado que un policía ha resultado herido en la cabeza y otro agente, miembro de la brigada antibombas del condado de Montgomery, ha recibido un disparo en el hombro derecho, tal y como ha informado el canal local CBC Philly.

El tiroteo se ha producido en el bloque 2.500 de la calle 'Spring Garden', alrededor de las 21.45 horas (hora local). Ambos agentes han sido trasladados al Hospital Universitario Jefferson en condición estable, según fuentes policiales.

Una gran multitud de personas que estaban reunidas para disfrutar de un concierto y un espectáculo de fuegos artificiales en 'Party on the Parkway' se ha alejado corriendo del lugar mientras la Policía ha evacuado rápidamente la zona. De momento, no se ha informado de ninguna detención y la Policía no ha esclarecido las causas de lo ocurrido.