Josep Borrell asegura que la invasión de Ucrania ha demostrado que la Unión Europea no puede seguir dependiendo del resto del mundo en materias clave. En el campo militar, de Estados Unidos; en el tecnológico, de China y los países productores de tierras raras; y, en el energético, de regímenes como Rusia, a la que la UE ha confiado el 40% de sus importaciones de gas: "Creímos que los negocios ablandarían a Putin, pero no ha sido así".

El Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea abogó, en una conferencia en el Palacio del Senado en Madrid, por avanzar en una autonomía estratégica de los 27 que supondría llevar el proyecto europeo un paso más allá.

Una alianza a todos los niveles que debería empezar, según defendió Borrell, con la creación de una suerte de ejército comunitario que fuese capaz de dar respuesta a los distintos desafíos a nivel global sin necesidad de esperar al beneplácito de Estados Unidos en la OTAN.

"La UE tiene que tener capacidades militares que le permitan actuar de forma autónoma cuando los demás, es decir, EEUU, no consideren necesario intervenir o crean que no conviene a sus intereses", ha dicho el socialista en un acto organizado por el PSOE en la Cámara Alta.

Eso sí, Borrell tampoco dejó ningún lugar a duda del compromiso que sigue existiendo entre los países europeos con el proyecto atlantista: "Formamos parte de una alianza de la que no solo no queremos salir, sino que queremos reforzar, y la mejor forma de hacerlo es aportando fuerza para no ser un socio débil y teniendo la capacidad para intervenir por nuestra propia cuenta cuando a Estados Unidos no le interese".

La experiencia demuestra, dice Borrell, que Europa siempre ha necesitado el aval estadounidense para actuar en situaciones críticas, como ya ocurrió con la antigua Yugoslavia o Libia y ahora ha sucedido con la invasión de Ucrania, que "ha puesto mucho más en evidencia" la necesidad de tener "capacidad militares propias". "No podemos esperar a que otros vengan a sacarnos las castañas de fuego", aseguró.

"No se nos puede escapar"

Además, el Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea también explicó durante su comparecencia que la Comisión está trabajando para intentar lograr la autonomía en materia digital, un tren que según ha admitido "han perdido" los europeos mientras que otras potencias sí que han sabido aprovecharlo.

"Estados Unidos y China han tomado el liderazgo y tenemos que recuperar ese terreno perdido para la autonomía estratégica. No vamos a fabricar el Google ni el internet europeo, pero tenemos que dar el salto y aterrizar en la siguiente generación tecnológica. No se nos puede escapar", explicó.

Algo parecido sucede, según Borrell, en el caso energético, que ha demostrado cómo ha fracasado "esa perspectiva europea" de que hacer negocios con un país puede "dulcificar" su postura a la hora decidir cómo orientar su estrategia geopolítica.

Concretamente el caso de Rusia, explica el político español, ha demostrado que dependencias como la energética "se han convertido en armas", de modo que los europeos han certificado con el problema del gas ruso hasta qué punto son vulnerables y pueden vislumbrar que lo seguirán siendo en el futuro inmediato con aquellas materias primas necesarias para impulsar las nuevas tecnologías, como sucede con el litio o las tierras raras.

Para Josep Borrell, aunque Europa es "la mejor combinación de libertad política, progreso económico, solidaridad social y respeto a la privacidad" los europeos deben saber que a la vez son "muy vulnerables" por todas estas carencias.