Desde el estamento político se ha asegurado que se hará lo imposible para que el impacto de las dos semanas de vida del las maniobras Air Defender 23 sea el menor posible en el espacio aéreo de Alemania y concretamente en los vuelos comerciales. Serán las mayores maniobras aéreas de la historia de la OTAN, recordó con orgullo del ministro de Defensa, Boris Pistorius. Y la presencia de 250 aviones de combate o de transporte obligará a modificar rutas, admitió el titular de Transportes, Volker Wissing.

No se cuenta con cancelaciones, o al menos no de forma masiva, añade el ministro en cuyas competencias entra el transporte aéreo. Pero tras esa frase hay mucha inconcreción, tal vez porque no puede ser de otra manera.

La operatividad de las maniobras ha sido coordinada entre la Air Force estadounidense y la Luftwaffe alemana. Es decir, las fuerzas aéreas de ambos países. En los preparativos se han tenido en cuenta cuestiones como la contaminación acústica, pero también los derechos de los pasajeros, en caso de que su vuelo se vea afectado.

Cuatro son las bases alemanas que centralizarán unos ejercicios en que participan 10.000 soldados de 25 países: Jagel/Hohn, en el 'land' de Schleswig Holstein, fronterizo con Dinamarca; Wunstorf, con Baja Sajonia, en el centro de Alemania; Lechfeld en Baviera, en el sur del país, y Spangdahlen en Renania Palatinado, junto a Francia. Se les unen Volkel, en Países Bajos, y Caslav, en la República Checa. Es decir, el corazón de Europa.

Baviera y Baden-Württemberg

Al margen del interés político de la operación, con el conflicto de Ucrania de trasfondo, la atención está centrada en los corredores aéreos que cruzan Alemania. La buena noticia es que no habrá maniobras en fin de semana. Más compleja será la situación en días laborables, ya que parte del espacio aéreo de Baviera y Baden-Württemberg, al sur, quedará "reservado" a los cazas entre las 13 y las 17 horas. En lo que respecta al corredor norte, las maniobras se centrarán entre las 16 y las 20 horas. Y, ya en el este, hacia el Báltico, se entre las 10 y las 14 horas. En esas franjas horarias, las aerolíneas comerciales deberán desviar sus vuelos. Es prioritario, según Defensa, evitar coincidencias entre los aparatos comerciales y los militares.

Los vuelos comerciales siguen sin haber alcanzado los niveles de prepandemia, lo que alivia el desafío logístico. Las aerolíneas alemanas prevén ofrecer entre junio y noviembre unos 9,6 millones de plazas en vuelos domésticos, lo que pese a ser un 13 % más que en el mismo periodo de 2022 es aún un 40 % menos que en 2019, según cifras de la Federación Alemana del Transporte Aéreo (BDL). En vuelos internacionales con origen o destino en Alemania se está aún en un 83% de los niveles pre-pandemia.

Aún así, la autoridad europea Eurocontrol estima que unos 800 vuelos comerciales diarios deberán ser desviados de su ruta habitual, según recoge el diario económico alemán 'Handelsblatt'. En términos de retrasos acumulados, se podría llegar en un día a total de 50.000 minutos.

De producirse las cancelaciones que el estamento político quiere evitar a toda costa, para los pasajeros rigen los mismos derechos a que se les ofrezca un billete alternativo o reembolso. Es decir, no hay excepciones aunque el origen sean unas maniobras militares, apunta "Handelsblatt", que se remite al portal "Flightright".

La aerolínea sigue sujeta a sus obligaciones hacia el pasajero, sea ofreciéndole alternativas aceptables o reubicación, así como alojamiento en el caso de que deba pernoctar y seguir viaje al día siguiente. Sin embargo, es poco probable que obtenga una indemnización por otros gastos o incomodidades que se deriven. La cancelación de un vuelo por "circunstancias extraordinarias", como son las maniobras de la OTAN, tienen escasas posibilidades de éxito, alerta ese portal.