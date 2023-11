El primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, justificó durante su encuentro de este jueves con el presidente español, Pedro Sánchez, los ataques de su Ejército sobre Gaza, que suman ya casi 15.000 muertos. Ante las críticas de Sánchez por el "insoportable" número de víctimas palestinas, Netanyahu defendió la represalia emprendida contra la Franja, con bombardeos aéreos y una incursión terrestre, tras el golpe sin precedentes de Hamás en suelo israelí del pasado 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos.

"¿Qué se supone que debe hacer entonces una democracia ante esto? Si aceptamos y no entramos porque mueren civiles, perdemos", señaló el dirigente hebreo, quién a renglón seguido lanzó una advertencia sobre una supuesta extensión del conflicto. "Vosotros perdéis. España pierde. Bélgica pierde. Porque esto se va a extender y lo van a ver muy pronto. El terrorismo no se va a detener. Si ganan aquí, pretenden acabar con Oriente Próximo y luego irán a Europa. No estoy exagerando", destacó.

Durante su discurso ante Sánchez y el primer ministro belga, Alexander De Croo, Netanyahu fue más allá y puso ejemplos directos de poblaciones europeas que podrían, a su juicio, sufrir los ataques de la milicia islamista. "Miles y miles y miles de bombas cayendo sobre Barcelona, Madrid, Bruselas, Amberes o cualquier otra ciudad europea", manifestó.

Estado palestino

"Debe distinguirse claramente entre objetivos militares y la protección de los civiles", insistió el líder socialista ante Netanyahu, antes de reivindicar la solución de los dos Estados.

"Porque también lo hemos sufrido en España, estoy convencido de que el terrorismo no puede erradicarse exclusivamente mediante el uso de la fuerza", remachó Sánchez.