Dos activistas pro-palestinos han interrumpido este martes la comparecencia de José Manuel Albares para explicar la posición del Gobierno sobre la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Han desplegado una bandera palestina en el graderío, entre gritos contra Israel. El equipo de seguridad del Congreso los ha expulsado.

"Sois cómplices del genocidio del pueblo palestino", ha gritado una mujer de mediana edad, mientras era agarrada por uno de los ujieres del hemiciclo. "¡Abajo el sionismo!", ha gritado su compañero, que se ha resistido y ha sido expulsado a la fuerza.

"Los palestinos necesitan la esperanza de un Estado, y los israelíes garantías de seguridad", ha dicho el ministro después del incidente, que ha ocurrido justo al comienzo de la jornada parlamentaria. El ministro ha insistido por enésima vez en la condena del "ataque terrorista de Hamás", un grupo que, dice, no representa a los palestinos. Los palestinos necesitan un estado viable, "con capital en Jerusalén", en el que "por fin puedan vivir en paz y en seguridad". "No más muertes de palestinos inocentes. No más niños muertos, israelíes o palestinos. Los palestinos necesitan un horizonte de paz, y eso es un Estado propio. Trabajemos por ello, esa es la propuesta que traigo hoy a esta cámara", ha concluido el ministro.

"Su Gobierno trivializa la política exterior", le ha respondido Esteban González-Pons, del Partido Popular. "Su política es opinadora, y no es de Estado".

El Pleno del Congreso de los Diputados acoge la comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para informar sobre Gaza, Israel y Oriente Medio, la situación en la que se encuentran los españoles en esa región y las medidas que adoptará el Gobierno en este sentido.

El Grupo Popular ha pedido que Albares "exponga la valoración sobre el ataque terrorista que ha sufrido Israel, la situación en la que se encuentran los españoles en la región, las líneas de acción" que tomará el Ejecutivo y "cómo afecta a nuestra política exterior este conflicto". No ha requerido información en su petición de comparecencia sobre la situación de los palestinos de Gaza. El ministro también había pedido comparecer a petición propioa para "explicar la posición del Gobierno de España ante la situación en Gaza, Israel y Oriente Medio".