Estados Unidos acelera la diplomacia para acercar la tregua a la Franja de Gaza y el intercambio de rehenes para Israel. Durante este martes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha visitado Egipto y Qatar, los dos países mediadores que lideran las negociaciones entre los bandos enfrentados. Mientras, la presión sigue creciendo dentro del Estado hebreo. Una nueva encuesta pone de manifiesto que la mayoría de la sociedad israelí prioriza liberar a los 136 rehenes antes que derrotar a Hamás. Además, las divisiones en el seno del movimiento islamista palestino, con su cúpula política situada en Qatar y su rama operativa en Gaza, dificultan el diálogo para la tregua. Hamás ha exigido en un comunicado un "alto el fuego integral y completo, y el fin de la agresión" como respuesta a la propuesta elaborada el fin de semana pasado en París.

Después de pasar por Riad el lunes y reunirse con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, Blinken ha aterrizado en El Cairo con un mensaje de apoyo y solidaridad. Durante una reunión con el presidente egipcio, Abdelfatá el Sisi, ha reiterado su oposición al desplazamiento forzoso de palestinos de Gaza alentado por muchos líderes israelíes en sus discursos y por las fuerzas del país hebreo sobre el terreno, que ya hostigan Rafah, en el extremo sur del enclave. El diplomático estadounidense ha reconocido el papel mediador de Egipto y sus esfuerzos por llevar ayuda humanitaria a Gaza a través del único paso abierto en la Franja y su apoyo a la coordinación regional para combatir la amenaza de los hutíes en el Mar Rojo. Sin especificar cómo se llevaría a cabo, Blinken ha vuelto a defender la solución de dos estados en su quinto viaje a la región mientras la guerra contra Gaza ya suma más de 27.500 palestinos muertos.

Hamás, dividido entre Doha y Gaza

Esta jornada maratoniana por la región ha acabado con Blinken en Doha. Allí, en la misma ciudad que acoge una oficina abierta de Hamás, el representante de la Administración Biden ha repetido los mismos mensajes. "Blinken y el emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Zani, acordaron continuar una estrecha coordinación para aumentar la asistencia humanitaria a los civiles en Gaza e instar a la protección de los civiles de conformidad con el derecho humanitario", ha informado la Secretaría de Estado estadounidense, antes de que Blinken partiera hacia Tel Aviv. Qatar es otro de los mediadores en este conflicto y ejerce de punto de encuentro entre Israel, Hamás y EEUU. Parte de los escollos en las negociaciones son logísticas: los líderes políticos de Hamás en Qatar no son quienes toman las decisiones sobre el terreno, que corresponden al ala militar del movimiento en la Franja.

Desde Doha, el líder oficial, Ismail Haniyeh, se mueve con cierta libertad por la región y habla abiertamente con las autoridades qataríes. En Gaza, el jefe es Yehya Sinwar, presunto autor intelectual del ataque del 7 de octubre y líder de la rama militar del grupo, las brigadas Qassem. Una fuente cercana a las negociaciones explicó a la AFP que cada propuesta enviada a la oficina política de Hamás debía ser transmitida a Gaza. "Cada modificación significa intercambios en ambas direcciones", añadió esta fuente anónima. Además, los desarrollos de los últimos meses han dado un mayor peso en la organización a Sinwar, ocupado ahora en esquivar a las tropas israelíes. El secretismo que rodea al grupo, que trata de presentarse como un solo bloque unido y monolítico pese a que el politburó no tenía conocimiento del 7 de octubre, impide confirmar si de verdad Sinwar estudia personalmente los criterios del acuerdo de tregua, según expertos consultados por AFP.

"Alto el fuego integral y completo"

En cualquier caso, el grupo palestino por fin ha respondido a la propuesta elaborada en París el fin de semana pasado, redoblando su exigencia de un alto el fuego permanente, y no de varias semanas, antes de liberar a los rehenes. Pese a su firme resistencia tras cuatro meses de combate, los cautivos son la única baza que le queda a Hamás. Después de días de deliberación, el movimiento palestino ha exigido en un comunicado publicado este martes un "alto el fuego integral y completo, el fin de la agresión contra nuestro pueblo, y garantizar ayuda, refugio, reconstrucción, levantamiento del bloqueo de la Franja de Gaza y completar un intercambio de prisioneros". Qatar lo ha considerado una "respuesta positiva" y Blinken ha dicho que EEUU la revisará y discutirá los acontecimientos con Israel este miércoles.

Horas antes de su reencuentro con Blinken, la presión interna sobre el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, sigue al alza. Una evaluación interna realizada por el Ejército israelí ha demostrado que más de una quinta parte de los rehenes restantes retenidos en Gaza están muertos. Los oficiales de inteligencia israelíes han llegado a la conclusión de que al menos 32 de los 136 rehenes restantes capturados por Hamás el 7 de octubre han muerto desde el inicio de la guerra, según una estimación confidencial revisada y publicada por The New York Times. Además, podría ser que otra veintena de cautivos hubieran perdido la vida, de acuerdo a información de inteligencia no confirmada compartida con el diario estadounidense. Según el Ejército israelí, la mayoría de ellos murieron el mismo 7 de octubre.

Esta cifra, la más elevada desde el inicio de la guerra, añade más leña al fuego que se empieza a propagar por las calles israelíes. Allí, los familiares de los rehenes presionan a Netanyahu para que rebaje la ofensiva y permita la liberación de sus seres queridos a través de un acuerdo a cualquier precio. Un sondeo difundido este martes por el Instituto para la Democracia de Israel (IDI) ha señalado que la mayoría de israelíes, un 51%, ven prioritario liberar a los rehenes en Gaza por encima de la meta de derrotar a Hamás (36%).