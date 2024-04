Una explosión en una central hidroeléctrica en el norte de Italia deja al menos 4 muertos y 5 heridos graves

Al menos cuatro personas han muerto y otros cinco han resultado heridas de gravedad en una explosión ocurrida este martes en la central hidroeléctrica del embalse de Suviana, un lago artificial en el norte de Italia, según han informado fuentes de la prefectura de Bolonia citadas por la RAI. También habría al menos otros tres afectados que aún resultan desaparecidos, de acuerdo con medios italianos.

Según una primera reconstrucción, la explosión se habría producido a primera hora de la tarde durante unas tareas de manutención, en la planta -9 de esta central, que se extiende a 30 metros bajo el nivel del agua del lago. Allí las instalaciones de la central también se habrían inundado. Las causas del accidente, sin embargo, aún no son claras.

"Es un desastre. El alternador de la planta ha explotado... He llegado al séptimo piso, después ya no se puede bajar más. Impresionante, impresionante... Explosiones continuas, me tiemblan las piernas", ha contado un bombero, citado por el diario La Repubblica. Precisamente el agua estaría dificultando las operaciones de socorro.

Con ello, más de 60 bomberos se encuentran aún en el lugar de los hechos para las operaciones de búsqueda de los desaparecidos, algunos de los cuales se teme que podrían haber muerto en el siniestro, que ha provocado profunda conmoción en la población local. Tanto así que, tras el estallido, algunos vecinos y familiares de los trabajadores de la planta se congregaron en las afueras de la central, para pedir explicaciones sobre lo ocurrido y tener información sobre sus allegados.

El accidente ha producido asimismo la inmediata reacción de la política italiana, que se ha lamentado por lo ocurrido y ha enviado su pésame a los afectados. "Sigo con aprensión la terrible noticia sobre la explosión que ocurrió en una central hidroeléctrica en el embalse artificial de Suviana, en los Apeninos boloñeses", ha dicho la primera ministra, Giorgia Meloni.

De igual manera, el Congreso italiano ha convocado una conmemoración para el miércoles, mientras que el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, ha hablado de un "trágico balance", al añadir de que se trata de “horas dramáticas”. Aún así, el cercano dique de Suviana no habría sufrido daños, al menos según un primer análisis de los daños ocasionados por la explosión.

La central hidroeléctrica de Suviana fue construida en 1975, está gestionada por la compañía Enel, un ente controlado por el Estado italiano, y es la más potente de la región de Emilia-Romagna.